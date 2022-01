Une nouvelle fois, la coupe d'Afrique des nations sera disputée par des équipes aux surnoms empruntés au règne animal. Si ailleurs, les équipes nationales de football sont familièrement affublées, pour la plupart d'entre elles, d'un surnom en rapport avec la couleur du maillot (les Bleus de France, les Diables rouges de Belgique, etc.) en Afrique, il s'apparente plutôt à la nature, et plus précisément aux animaux. Normal, la nature est omniprésente en dépit des grandes avancées modernes. Dans la savane, et même dans la brousse, l'agilité, la force, la vitesse, l'adresse, la ruse et le courage sont des atouts indéniables. Le match d'ouverture met aux prises le Cameroun, pays hôte, au Burkina Faso. En somme, une opposition entre Lions indomptables et Etalons, emblème du cheval en souvenir de la princesse Yennenga et des guerriers mossis. Une explication entre mammifères. Défier le Roi de la savane dans son propre royaume est loin d'être une sinécure pour des Etalons habitués à courir dans les plaines plates. La puissance de l'un contre la vitesse de l'autre. Dans cette arène, d'autres animaux feront leur entrée en scène. Les rugissements, sont les plus effrayants du règne animal, des Lions se feront entendre au fin fond de l'Afrique. Malheureusement pour leurs proies, les Lions ne préviennent jamais avant d'attaquer. Mais qui sera le mâle dominant? Entre les Lions de la Teranga (Sénégal), les Lions de l'Atlas (Maroc) et les Lions indomptables, la bataille sera féroce. Mais ils ne seront pas les seuls à rugir. En effet, les Panthères du Gabon savent aussi sortir leurs griffes d'autant que, le plus souvent, ces félins chassent à l'affût et en solitaire. Tandis que les Eléphants de Côte d'Ivoire et le Sly national de Guinée comptent sur leur corpulence pour s'imposer. Deux mastodontes dotés d'une excellente mémoire à ne pas sous-estimer. D'autant qu'un Eléphant ça trompe énormément. Plus grand mammifère terrestre vivant, il reste toutefois agile et rapide à l'occasion, sans pour autant atteindre la vitesse de croisière des Antilopes Walya d'éthiopie. Certes, le guépard est connu pour ses pointes de vitesse hallucinantes. Mais la vitesse pure ne fait pas tout. Si le guépard peut faire une pointe à 110 km/h seulement sur quelques centaines de mètres, l'antilope plafonne à 80 km/h, certes, mais peut tenir cette cadence sur 25 kilomètres. Néanmoins, sa vitesse risque de ne pas suffire devant une meute de Lycaons de la Guinée-Bissau. Habitué à parcourir les grandes distances, le Lycaon chasse en meute. Sa stratégie est l'approche lente avant d'épuiser son gibier dans une longue poursuite d'une heure durant laquelle il peut atteindre une vitesse de 65 km/h. Dans cette lutte au trône du Roi d'Afrique, certains risquent d'y laisser des plumes. En effet, la bataille sera aussi dans les airs. Entres les Aigles du Mali, de Carthage et les Super Eagles du Nigeria, c'est à qui saura le mieux planer sur la compétition. Leurs vols planés glissés sont fantastiques. Les ailes collées au corps leur donnent l'air d'un missile leur permettant d'atteindre une vitesse de 250 km/h!! Est-ce suffisant? Pas si sûr, devant les maîtres des airs, les Faucons du Soudan qui allient à la perfection vitesse, puissance et élégance. Autant de rapaces appelés à faire attention aux Flammes de Malawi et à l'Eclair national de Guinée équatoriale, au risque de se brûler les ailes. Les Requins bleus du Cap-Vert, les Coelacanthes des Comores, les Scorpions de Gambie, les Guerriers du Zimbabwe, les Pharaons d'Egypte et les Mourabitine de Mauritanie complètent le tableau de chasseurs des... Fennecs. Victime de son apparence, le Fennec du désert n'hésite jamais à s'attaquer à un large type de proies.