Le coup d'envoi d'une caravane de promotion de la 19e édition des Jeux méditerranéens, qui aura lieu à Oran du 25 juin au 6 juillet 2022, a été donné dimanche dans la wilaya de Mascara. La caravane, dont le coup d'envoi a été donné par le wali, Abdelkhalek Sayouda dans la commune de Mohammadia, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la mémoire, propose un riche programme d'activités de promotion des JM dont une partie des compétitions sera abritée par le nouveau pôle sportif de la commune de Sig (Mascara). Un programme qui comporte des expositions de photos et d'affiches, de la musique, des spectacles folkloriques, en plus de la distribution de dépliants aux enfants et jeunes contenant des informations sur les infrastructures que regroupe le pôle sportif de Sig. À la faveur de cette initiative de la DJS de Mascara, sont programmées également des visites guidées pour enfants et jeunes à des zones rurales enclavées de la wilaya et au pôle sportif de Sig. Les autorités de wilaya ont suivi, lors de cette cérémonie un documentaire vidéo de promotion propre au nouveau pôle sportif et le boulodrome. D'autre part, le wali de Mascara a donné le coup d'envoi officiel du concours du meilleur article et meilleur dessin sur la mémoire, organisés par les directions de la culture et des arts, de la jeunesse et des sports et de l'action sociale et de la solidarité. La célébration de la Journée nationale de la mémoire commémorant les massacres du 8 mai 1945 a été marquée par des festivités en présence des autorités de la wilaya, qui ont donné lieu, entre autres, à des d'expositions historiques à la Maison des jeunes «Abdelkader Abdelkader» de Mohammadia mettant en exergue par des photos, affichettes, documents et livres les massacres perpétrés par le colonisateur français contre des Algériens manifestant pacifiquement le 8 mai 1945.