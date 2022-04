Des activités dans divers domaines seront programmées prochainement dans les wilayas limitrophes d'Oran dans le cadre de la campagne de promotion de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue l'été prochain dans la capitale de l'ouest du pays, a-t-on appris du Comité d'organisation de l'évènement. Ces activités viendront appuyer les différentes festivités, organisées à Oran, notamment depuis le lancement du compte à rebours des 100 jours (100-j) restants des JM, le 17 mars dernier. Dans ce contexte, une nouvelle action de promotion du rendez-vous méditerranéen a été entreprise, vendredi soir, à l'initiative de l'APC d'Oran, en coordination avec la direction locale de la jeunesse et des sports et des associations de la société civile. Intitulée «Nuit de promotion des JM», cette dernière a été marquée par la présence des autorités locales et des figures de proue du sport oranais. Ayant eu comme théâtre le complexe de football de proximité du quartier «Fellaoucène», ce rendez-vous a drainé une grande foule. Plusieurs activités sportives et artistiques étaient au programme de cette nuit aux couleurs méditerranéennes. Les organisateurs ont saisi cette opportunité pour honorer des anciens champions, à l'image de Habib Benkada, ancien joueur de la sélection algérienne de football détentrice de la médaille d'or des JM de 1975 à Alger. La famille du défunt journaliste, Abdelkader Larayeche, décédé il y a quelques jours, dans un tragique accident de la circulation, a été également honorée.