La Confédération africaine de football (CAF) a prolongé d'un mois les demandes d'engagement des clubs pour les compétitions interclubs 2021-2022, a indiqué l'instance mercredi. Désormais, les demandes doivent parvenir au secrétariat général de la Confédération à travers le système CMS de la CAF avant le 30 juillet prochain, précise la même source. L'instance africaine avait dans un premier temps fixé la date du 30 juin comme dernier délai afin d'enregistrer les clubs qualifiés pour ses deux compétitions (Ligue des Champions et coupe de la Confédération).

Une décision qui a mis les Associations nationales membres dont la Fédération algérienne de football dans l'embarras, appelée à caser plus de 13 journées avant le 30 juin. Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, avait déclaré hier, que la commission d'organisation des compétitions interclubs de la Confédération africaine (CAF), a retenu le principe d'une extension exceptionnelle des délais d'engagement des clubs dans les compétitions interclubs, pour la saison 2021-2022.

La prolongation d'un mois du délai d'engagement des clubs en compétition interclubs de la CAF va permettre aux Associations nationales de respirer un peu et de finir leurs championnats dans le temps.

Dans une récente déclaration accordée aux médias, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Amara Charaf-Eddine, avait laissé planer le doute sur le sort du championnat de Ligue 1, non sans évoquer la possibilité d'interrompre la compétition avant terme, mais avec cette décision de la CAF de prolonger d'un mois la date d'engagement des clubs pour les compétitions interclubs 2020-2021, le championnat d'Algérie de Ligue 1 professionnelle qui en est à sa 25e journée, devrait se terminer dans les délais.