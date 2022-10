Une commission de la Confédération africaine de football (CAF) est arrivée lundi à Constantine pour inspecter le stade chahid-Hamlaoui, en prévision de la 7e édition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.

Dans une déclaration à la presse, le président de la commission locale d'organisation du CHAN, Rachid Oukali, a indiqué, en marge de cette visite d'inspection des chantiers ouverts pour la requalification de ce stade, que la commission de la CAF a exprimé sa satisfaction quant à l'avancée des travaux en prévision de la tenue de cette compétition continentale.

Après avoir exprimé son optimisme concernant l'avancée des travaux des infrastructures sportives, l'intervenant a mis l'accent sur le rôle des autorités locales dans l'accélération de l'opération, soulignant que la commission de la CAF a inscrit dans son agenda nombre de visites d'inspection à ce stade. Il a rappelé à ce propos l'arrivée de spécialistes dans le domaine de la vente de tickets pour s'enquérir de près du déroulement de cette opération, ajoutant que le stade sera inspecté demain mardi (hier, ndlr) par des spécialistes en sécurité.

Selon Oukali, les autorités de la wilaya de Constantine ont effectué un travail «colossal» dont les résultats sont palpables sur le terrain de sorte à permettre d'accueillir «dans des conditions convenables» les matchs du troisième groupe du CHAN 2023. À noter que le taux d'avancement des travaux de réhabilitation du stade chahid-Hamlaoui dépasse 95% et ont permis la pose d'une nouvelle pelouse en gazon naturel, du système de drainage et de la piste athlétique, l'équipement des gradins en 23000 nouveaux sièges, la rénovation des vestiaires et l'aménagement de 26 portes d'entrée électroniques en plus de l'installation d'un écran géant de 84 m2 et l'aménagement de trois terrains d'entraînement et quatre grands parkings pour véhicules.