Les officiers de sécurité et de sûreté (OSS) de la CAF, des zones et des associations membres se sont réunis par visioconférence pour discuter de plusieurs questions liées aux opérations de sécurité et de sûreté en Afrique. Au cours de la réunion annuelle continentale clé initiée par le département de la sécurité et de la sûreté de la CAF, la centaine de participants des différentes associations membres de la CAF ont été informés de la feuille de route annuelle de la CAF en matière de sécurité et de sûreté pour le succès des événements sportifs. En introduction à la réunion, le colonel-major Djibrilla Hamidou, président de la commission de sûreté et de sécurité de la CAF et membre du comité exécutif de la CAF, a rappelé aux participants de «prendre la mesure de [leur] rôle. La sécurité est l'aspect le plus important, peu importe la beauté du match, car s'il y a des incidents de sécurité, tout est réduit à néant», a-t-il souligné. Représentant le secrétaire général de la CAF Mosengo-Omba, la directrice générale des opérations de la CAF, Abi Ijasanmi, a indiqué: «La CAF s'est engagée à améliorer la sécurité et la sûreté dans tous nos groupes d'utilisateurs et stades à travers l'Afrique et nous ne pouvons le faire qu'avec la coopération active de chacun de vous. Nous continuerons à discuter de la nécessité de maintenir les progrès réalisés jusqu'à présent avec tous nos acteurs stratégiques clés.» Les discussions ont été menées par le chef de la sécurité et de la sûreté de la CAF, Christian Emeruwa, qui a présenté un rapport sur les diverses activités de l'année écoulée, notamment après les CAN masculine et féminine au Cameroun et au Maroc, ainsi que les compétitions interclubs entre autres. Le directeur de la sécurité et sûreté de la FIFA, Helmut Spahn, a encouragé les efforts du département de la sécurité de la CAF et salué la collaboration fructueuse entre les deux entités. La collaboration a permis la mise sur pied d'une plate-forme en ligne développée par la FIFA et destinée aux OSS du continent. Katarina Steinberg, responsable de la sûreté et sécurité des tournois et évènements de la FIFA, a présenté les opportunités pour les OSS de la CAF et pour toutes les personnes intéressées à travers cette plate-forme en ligne et a posé les jalons de l'introduction de l'outil novateur. La réunion a également vu la participation du président de l'ICSS (Centre international pour la sécurité du sport), Massimiliano Montanari; une occasion de rappeler les principales réalisations du partenariat entre les deux institutions, notamment le lancement de cours avancés certifiés par l'ONU couvrant tous les aspects de la sécurité et de la sûreté dans le football. Cette première réunion annuelle historique s'inscrit dans l'objectif stratégique du département de la sûreté et de la sécurité de maintenir une communication continue avec tous les officiers de sûreté et de sécurité à travers l'Afrique et de les tenir informés des réalisations jusqu'à présent ainsi que des perspectives en termes de sûreté et de sécurité au sein de la CAF.

R. S.