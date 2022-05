La nouvelle est tombée lundi soir. C'est finalement le Maroc qui s'est vu attribuer l'organisation de la finale de la Champions League de la CAF, le 30 mai prochain. Il va, donc, accueillir la 2e finale consécutive. Une décision dictée par le retrait de la Fédération sénégalaise de football, autre candidat. «Pour l'organisation de la finale de la Champions League TotalEnergies de la CAF 2022, la CAF a reçu une offre de la Fédération sénégalaise de football et une de la Fédération royale marocaine de football. La Fédération sénégalaise de football a, par la suite, retiré sa candidature.

La CAF attribue par conséquent l'organisation de la finale de la Champions League TotalEnergies de la CAF 2022 au Maroc», a justifié l'instance dans un communiqué publié sur son site Internet. Le 17 juillet 2019, l'équipe dirigeante de la CAF en place à l'époque, avait décidé que le vainqueur de la CAF CL serait déterminé lors d'une finale à un match, au lieu de l'habituelle finale à deux matchs (aller et retour). Ainsi, la rencontre doit se disputer dans un pays choisi par la confédération. Pourtant, pour la finale de cette édition, une formation marocaine pourrait être de la partie, ce qui enfreint la neutralité.

Victorieux lors de la demi-finale aller contre Petroleos de Luanda (3-1), le Wydad Casablanca dispose de fortes chances de disputer la finale, à domicile, en cas de qualification. Cette situation ne plaît guère à l'autre potentiel finaliste, Al Ahly qui a déjà mis un pied en finale, en battant l'ES Sétif 4-0. En désaccord avec cette décision, le double champion d'Afrique en titre a annoncé avoir envoyé une lettre au président de la CAF, Patrice Motsepe en faisant appel à la neutralité.

«Al Ahly a souligné dans la lettre que la finale ne devrait pas être organisée par l'un des pays des quatre équipes participant aux demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF et qu'un lieu neutre offrira des chances égales aux quatre équipes.

Al Ahly a souligné que le match devrait se dérouler dans un lieu neutre, puisque la CAF n'a pas choisi le pays hôte à un stade antérieur, notant que donner à l'une des quatre équipes l'avantage à domicile lors de la finale contredit les normes de fair-play», peut-on lire sur un communiqué publié sur le site Internet du club.

Par ailleurs, pour éviter toute autre confusion à l'avenir, la Confédération africaine de football compte faire machine arrière. Des discussions sont en cours pour revenir à l'ancienne formule avec une finale aller et retour pour déterminer le vainqueur de la Champions League TotalEnergies de la CAF, en lieu et place d'une finale aller simple, a indiqué la structure.