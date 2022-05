La Confédération africaine de football (CAF) envisage de revenir à l'ancienne formule, en aller et retour, pour déterminer le vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique, au lieu d'une finale simple adoptée en 2019. «Des discussions sont en cours pour revenir à l'ancienne formule avec une finale aller et retour pour déterminer le vainqueur de la Champions League, en lieu et place d'une finale aller simple», a indiqué l'instance continentale dans un communiqué. Le 17 juillet 2019, l'équipe dirigeante de la CAF en place à l'époque, avait décidé que le vainqueur de la Champions League serait déterminé lors d'une finale à un match, au lieu de l'habituelle finale à deux matchs (aller et retour). Pour la finale de l'actuelle édition, la CAF a reçu une offre de la Fédération sénégalaise et une de la Fédération marocaine. Le Sénégal, a par la suite, décidé de retirer sa candidature. Du coup, la finale de la Ligue des Champions aura lieu le 30 mai au Maroc. Sans surprise, cette décision n'est pas du goût d'Al Ahly, qui devrait sauf cataclysme affronter les Marocains du Wydad Casablanca en finale. Mardi soir, le club cairote a officiellement annoncé qu'il saisit le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester ce choix, contraire à l'équité sportive selon lui. «Al Ahly a décidé de présenter un recours au TAS contre la décision de la CAF de ne pas organiser la finale de la Ligue des Champions CAF 2022 dans un lieu neutre, en dehors des pays des quatre demi-finalistes, en plus d'autres violations qui ne répondent pas à la Charte olympique, aux règlements de la FIFA et de la CAF», a dénoncé le double tenant du titre à travers un communiqué. «Le club a déjà demandé à la CAF de jouer le match dans un lieu neutre et fera appel de la décision de la CAF, en demandant au TAS de résoudre la situation avant la finale de la compétition» (le 30 mai, ndlr). De plus, Al Ahly espère que la CAF aura à coeur de ne pas entraver la justice et qu'elle fournira au TAS tous les documents requis qui aideront à obtenir justice. La décision d'Al Ahly de faire appel au TAS est intervenue après que la CAF a pris la décision d'organiser la finale de la Ligue des Champions au même endroit pour la deuxième saison consécutive», font remarquer les Diables Rouges. «Cette décision donnera l'avantage du terrain à une certaine équipe qui jouera à domicile devant ses fans en plus de violer d'autres lois et règlements. La CAF a déclaré que sa décision était basée sur le fait qu'il n'y avait qu'une seule offre disponible pour accueillir le match, sans donner d'explication adéquate sur les raisons du retrait de l'autre offre (sénégalaise, ndlr).» Un nouveau dossier brûlant à régler en urgence pour le TAS. Par ailleurs, la finale de la coupe de la CAF se déroulera au Nigeria, au stade international Godswill Akpabio dans la ville d'Uyo, le vendredi 20 mai 2022. À la différence de la LDC, cette domiciliation ne provoquera, toutefois, aucune polémique puisqu'il n'y a plus d'équipe nigériane en lice.