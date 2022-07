LLe Comité exécutif de la Confédération africaine de football a confirmé que le championnat d'Afrique des nations, compétition réservée aux joueurs locaux, se jouera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Réuni à Rabat en marge de la coupe d'Afrique des nations féminine 2022, le Comité exécutif a également pris note du rapport de l'équipe de la délégation d'inspection dirigée par le vice-président Seidou Mbombo Njoya et le membre du comité exécutif Moses Magogo sur l'état de préparation de l'Algérie. Pour rappel, une délégation de l'instance africaine composée de Seido Mbombo, vice-président de la CAF et président de la commission du CHAN, ainsi que Sidat Muhammed, un inspecteur CAF, spécialisé en homologation des infrastructures, avait effectué, la semaine dernière, une visite de travail en Algérie. Une prochaine visite de la CAF est prévue au mois de septembre, à l'occasion du tirage au sort du CHAN-2023, et qui se fera en présence du président de l'instance, le docteur Patrice Motsepe, qui sera accompagné de son comité exécutif». La CAF avait attribué à l'Algérie l'organisation du tournoi en septembre 2018, en marge de la 7e édition dudit tournoi. Les stades retenus pour abriter l'évènement sont: le 5 Juillet 1962 (Alger), le stade olympique d'Oran, le 19-Mai 1956 d'Annaba, le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine et Mustapha Tchaker de Blida.