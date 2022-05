La Confédération africaine de football (CAF), a confirmé mardi les lieux et dates des finales de ses deux compétitions interclubs 2021-2022: la Ligue des Champions et la coupe de la Confédération. Ainsi, la finale de la coupe de la Confédération de la CAF se jouera vendredi au Godswill Akpabio International Stadium à Uyo (Nigeria) entre le club marocain du RS Berkane et son homologue sud-africains d'Orlando Pirates (20h00, algériennes). Le RS Berkane s'est qualifié pour la finale, en éliminant en demi-finale les Congolais du TP Mazembe (aller: 0-1, retour: 4-1), alors qu'Orlando Pirates a passé l'écueil des Libyens d'Al-Ittihad (aller: 2-0, retour: 0-1). Quant à la finale de la Ligue des Champions, entre Al-Ahly SC (Egypte) et le WA Casablanca (Maroc), la CAF a confirmé sa programmation au Complexe Mohammed V de Casablanca le lundi 30 mai (20h00, algériennes), en dépit de la contestation de la partie égyptienne, qui a demandé son déroulement sur un terrain neutre. Al-Ahly SC, double tenant du trophée, s'est qualifié aux dépens de l'ES Sétif (aller: 4- 0, retour: 2-2), alors que le WAC est sorti vainqueur de sa double confrontation face aux Angolais de Petro Atletico (aller: 3-1, retour: 1-1). Enfin, l'instance continentale a précisé que «les deux finales seront diffusées en direct dans plusieurs territoires en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Europe». L'instance continentale s'est expliquée, il y a quelques jours de cela, sur sa décision contestée: «Le Maroc et le Sénégal étaient les seuls pays à satisfaire aux critères de candidature de pays hôte, après que la CAF a demandé à ses 54 associations membres de soumettre des candidatures pour accueillir la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies. L'Égypte n'a pas soumis de candidature. L'Afrique du Sud et le Nigeria ont manifesté leur intérêt pour l'organisation de la finale de la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies mais n'ont pas rempli les critères de candidature exigés du pays hôte», pouvait-on lire dans un communiqué. Pour éviter toute autre confusion à l'avenir, la CAF compte faire machine arrière et entend revenir à l'ancienne formule avec une finale aller, à domicile et retour, à l'extérieur.