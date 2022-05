Historique relégation des deux clubs les plus connus et les plus populaires de la wilaya de Béjaïa, la JSMB et le MOB, en Division 3 amateur. Lors de la dernière journée du championnat de Ligue 2, la JSMB a fait match nul face au NRB Teleghma (4-4) au moment où le MOB a battu l'IRB Ouargla (5-1), mais les deux équipes béjaouies ont été rétrogradées en division inférieure. Les gars de la JSMB n'ont pas su exploiter la bonne opportunité de jouer face à une équipe qui a déjà assuré sa 3e place au classement avant cette ultime journée. Et le match a été bien prolifique en buts. Seulement, cela n'a vraiment pas arrangé la situation de la JSMB qui, en dépit de ce match nul se retrouve en division inférieure. Mais, il y a lieu de bien préciser que cette situation catastrophique de l'équipe est due, aussi bien aux responsables du club qu'aux joueurs. Cherdoud et les membres de son staff ont tenté de revigorer les joueurs et de jouer sur leur état psychologique pour assurer une victoire, mais, cela ne leur a finalement pas permis de faire mieux qu'un match nul. Et pourtant cette fois-ci les joueurs de Béjaïa ont été bien offensifs en marquant 4 buts dans un seul match. Ce qui ne s'est pas produit depuis longtemps. Pourtant le capitaine de la JSM Béjaïa a essayé de lancer un message d'alerte pour faire bouger les choses et pousser les amoureux du club à s'impliquer davantage dans la course au maintien. Mais, la JSMB a vécu une saison difficile suite à des crises. Et c'est surtout la crise financière qui a finalement eu raison du club phare de la wilaya de Béjaïa. Après plusieurs sauvetages, les Vert et Rouge ont donc fait leurs adieux à la Ligue 2. Et c'est le même cas pour les Vert et Noir du MOB. Le club le plus populaire de la wilaya de Béjaïa, drivé par le coach Allaoua Rouha, a, certes, réussi son pari de gagner le match (5-1) face à Ouargla, mais cela n'a pas suffi car, les joueurs du MOB ont été obligés d'attendre les résultats des autres équipes. L'avant-dernière journée a été bien fatale au MO Béjaïa qui s'est rendu chez le leader, qui l'a étrillé par ce score lourd de (6-0). Mais cela a été bien surmonté par les joueurs, seulement, leur sort ne dépendait pas seulement de leur victoire, mais des résultats des autres équipes en lice pour se sauver de la relégation. Et finalement, ces équipes ont assuré leur maintien et le MOB est donc logiquement rétrogradée en division inférieure.