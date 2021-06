Il était difficile de rêver d'un meilleur bulletin de notes pour l'Italie de Roberto Mancini après le 1er tour de l'Euro: trois victoires en trois matchs, sans prendre de buts et avec un enthousiasme débordant. Les Azzurri sont de retour: jusqu'où peuvent-ils aller? L'Italie se passionne à nouveau pour sa Nazionale et les tifosi ont retrouvé le goût des «nuits magiques»: à leur retour à l'hôtel, dimanche soir, après la troisième victoire en trois matchs contre le pays de Galles (1-0), Lorenzo Insigne, Marco Verratti et consorts ont entonné pour les supporters présents l'hymne du «Mondial» 1990, connu de tous les tifosi. 3 ans après le fiasco du Mondial raté en 2018, Mancini et sa troupe ont déjà gagné un sacré pari en se réconciliant avec le pays. Belles audiences à la télévision, ambiance retrouvée au Stadio Olimpico malgré une jauge limitée, et médias sous le charme. Sur la pelouse, c'est l'intensité mise par cette équipe qui a séduit l'Euro. Une dizaine de minutes sous domination suisse au deuxième match, deux ou trois erreurs défensives plus inhabituelles (mais sans conséquence) face aux Gallois, c'est à peu près tout ce qu'on peut lui opposer jusqu'ici. Pour le reste, c'est toujours elle qui a dicté le tempo, faisant rapidement circuler le ballon, se projetant vers l'avant, marquant de jolis buts et terminant première sans en prendre. «C'était difficile de faire mieux», a résumé Roberto Mancini. La Nazionale reste sur 11 matchs sans prendre de buts et Mancini a égalé un record d'invincibilité remontant à plus de 80 ans, avec 30 matchs consécutifs sans défaite (pour seulement 35 matchs comme sélectionneur depuis mai 2018). «Ce qui me plaît, c'est le grand équilibre entre les phases offensives et défensives, c'est essentiel quand tu veux de grands résultats», a salué l'ex-sélectionneur Antonio Conte, quart de finaliste du dernier Euro avec l'Italie. «Attendons les matchs plus exigeants, mais on peut avoir confiance parce que ces résultats ne peuvent être un simple hasard», a-t-il ajouté.