Le divorce a été prononcé lundi. Entre Paulo Dybala et la Juventus, c’est la fin d’une belle et longue histoire d’amour de sept ans. Après une rencontre de deux heures entre la direction bianconera et le clan Dybala, les négociations concernant une prolongation de contrat ont échoué. En début d’après-midi, la presse transalpine a annoncé que La Joya allait donc quitter Turin cet été. Une information confirmée dans la soirée par Maurizio Arrivabene, P-DG de l’écurie italienne. « Dybala n’est plus au centre du projet Juve. Ses qualités n’ont jamais été discutées, mais d’autres choix ont été faits. Le marché des transferts de janvier a changé la structure technique de l’équipe. Le projet a subi quelques changements et une partie de ces changements concerne également Dybala, qui n’a pas été prolongé aujourd’hui. ». Libre le 30 juin prochain, Dybala va donc devoir trouver un nouveau point de chute. Et plusieurs écuries sont d’ores et déjà prêtes à l’accueillir la saison prochaine. La Gazzetta dello Sport explique que le joueur aurait une préférence pour son avenir, à savoir continuer à jouer en Italie. Un championnat qu’il aime et où il a donc défendu les couleurs de Palerme et de la Juventus. La publication au papier rose révèle que l’Inter Milan est toujours sur le coup et lui aurait même offert un salaire de 7 millions d’euros net pendant 5 ans. Mais avant de sceller ce dossier, Beppe Marotta devra faire quelques retouches à son effectif afin notamment d’obtenir les liquidités nécessaires à la venue de l’Argentin. Toujours en Lombardie, l’AC Milan souhaiterait aussi enrôler le footballeur de 28 ans. Paolo Maldini compte sur le départ de Zlatan Ibrahimovic et son imposant salaire pour réussir cette opération. Un duel entre les deux Milan se profile donc pour conquérir le coeur de Paulo Dybala. Mais d’autres écuries sont prêtes à les devancer. Ce n’est pas un secret, l’Atletico de Madrid et Diego Simeone rêvent de recruter le natif de Laguna Larga. Ils ne sont pas les seuls puisque d’après La Gazzetta dello Sport, Tottenham veut aussi mettre la main sur La Joya. Et pour cela, les Spurs comptent sur Fabio Paratici. En effet, l’actuel directeur sportif de l’écurie anglaise connaît parfaitement le joueur puisqu’il a exercé durant de longues années à la Juventus. La bataille est donc plus que jamais lancée pour Paulo Dybala !