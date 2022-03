À travers les déclarations du sélectionneur national, Djamel Belmadi, lors de sa dernière conférence de presse, dimanche dernier, au CTN de Sidi Moussa (Alger), et concernant la double confrontation attendue à la fin de ce mois entre l'Algérie et le Cameroun, la balle est dans le camp des joueurs. Et pour utiliser la même méthode du coach des Verts, commençons d'abord par les critiques relatives à la dernière participation décevante des joueurs de la sélection nationale au Cameroun lors de la CAN. Le coach Belmadi a bien précisé, entre autres que «certains joueurs ont développé une forme d'autosatisfaction». Quand on ne marque plus de buts alors qu'on est la meilleure attaque de la dernière CAN, le doute s'installe. Et là, Belmadi a laissé entendre qu'il allait tout faire pour rectifier le tir, dès la double confrontation décisive face au Cameroun. «J'ai un goût amer de cette CAN, les joueurs ont un sentiment d'humiliation. C'est un sentiment atroce, car il s'agit de l'Équipe nationale et non pas d'un club. Le peuple attendait beaucoup de nous. Dieu merci, nous aurons la possibilité de replonger très vite à l'occasion des matchs de barrage de la Coupe du monde qui reste notre objectif principal, c'était le deal. On va se préparer en conséquence. Tout le monde y pense.» Mieux encore, le sélectionneur national a annoncé, sans donner de détails, qu'il va y avoir des changements dans la prochaine liste. Et comme plusieurs joueurs sont passés à côté de leur mission respective lors de la dernière CAN, certains ne seront donc pas convoqués face au Cameroun. D'ailleurs, Belmadi avait même pris en considération une telle éventualité en confiant qu'«avant même le début de la dernière CAN, on savait qu'il va y avoir une analyse sur tous les éléments qui aura donc un impact et une répercussion sur les joueurs durant ce stage de mars». Sachant ce qu'attend d'eux le sélectionneur national pour les avoir déjà informés que l'objectif principal de sa mission avec les Verts, pour ne pas dire l'objectif de sa vie, était d'aller en Coupe du monde, la balle est donc dans le camp des joueurs. En d'autres termes, ils savent très bien que la prochaine liste dépend exclusivement de leur forme, leur disponibilité et surtout leur condition physique. Et justement questionné sur cette prochaine liste des joueurs, Belmadi n'a pipé mot sur ses intentions. Secret professionnel oblige. Belmadi a, tout de même, répondu à la question en déclarant: «Pour le stage, on est à un mois de la compétition. Il y a souvent des choses erronées qui sont dites. Il faut une forme de discrétion. Je n'ai pas le plan d'organisation du Cameroun moi. On est tous concerné par ça.» Et au coach des Verts d'ajouter: «Je suis de nature optimiste et ambitieux, il va falloir faire une grosse performance au match aller, car il s'agit de la Coupe du monde. Il va falloir faire quelque chose d'exceptionnel. Ce ne peut pas être un match simple.» Face à un adversaire qui n'a jamais perdu contre l'Algérie en match officiel, Belmadi a estimé qu'il était temps de «renverser la tendance», pour pouvoir aller au Mondial au Qatar. Avec quatre buts encaissés lors des trois matchs disputés à la CAN-2021, le compartiment défensif sera certainement le souci majeur de Belmadi, comme il l'a si bien indiqué. «J'espère que les blessés reviendront le plus vite possible. Bedrane a repris l'entraînement avec l'ES Tunis, il peut même jouer le prochain match de Ligue des Champions. Nous allons travailler avec les joueurs qui sont en possession de leur forme. Le travail défensif est celui de l'ensemble de l'équipe: défendre en tant que groupe.»