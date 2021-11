La 43e édition du championnat d'Afrique (messieurs/dames) de judo se déroulera du 26 au 29 mai 2022, au palais des Congrès de l'hôtel Méridien (Oran), ont convenu les organisateurs de cette épreuve lors d'une réunion tenue à Oran. Cette décision a regroupé des représentants de la Fédération algérienne de judo (FAJ), à leur tête son président, et des membres du comité d'organisation des Jeux méditerranéens (JM), prévus dans la même ville, l'été prochain.

Le directeur local de la jeunesse et des sports (DJS), Yacine Siefi, a également pris part à ce conclave, pour noter les besoins en matière d'équipements de cette compétition, entrant également dans le cadre des épreuves expérimentales (tests-Events) programmées dans la capitale de l'Ouest en vue de la 19e édition des JM. En effet, ce championnat d'Afrique «seniors» constituera une bonne préparation pour les organisateurs, avant d'accueillir le grand évènement sportif méditerranéen. Le dernier championnat d'Afrique de judo organisé par l'Algérie remonte à l'année 2000. Il s'agissait de la 22e édition de cette compétition, abritée par la salle Harcha Hacène (Alger) entre le 9 et le 14 mai 2000.

A la fin du tournoi, c'est l'Algérie qui avait été sacrée avec 4 médailles en or, 3 en argent et 3 en bronze, devant la Tunisie (3 or, 3 argent et 9 bronze), au moment où l'Egypte avait complété le podium, avec 3 or, 2 argent et 5 bronze, rappelle-t-on. Le document officiel attribuant à l'Algérie, l'organisation de ces 43es championnats d'Afrique «seniors» de judo en 2022, a été signé par l'ancienne secrétaire d'Etat, chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, et le président de l'Union africaine de la discipline, le Malgache Randrianasoloniako-Niaiko Siteny.

La cérémonie de signature de ce document s'est déroulée, en juin dernier, en marge de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de judo (FIJ), tenue à Budapest (Hongrie), et au cours de laquelle, Salima Souakri avait été élue membre au bureau exécutif, alors que son compatriote, Mohamed Meridja, a été réélu au sein de cette même structure.