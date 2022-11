La 11e journée du championnat d'Algérie de football de Ligue 1 Mobilis, initialement programmée pour jeudi 10 novembre, a été avancée au mercredi 9 novembre, pour permettre de libérer les joueurs concernés par le stage de la sélection A', a indiqué ce lundi un communiqué de la FAF. Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medaouar, a exposé un point de situation sur le déroulement du championnat de Ligue 1 Mobilis, notamment le volet programmation par rapport aux stages de la sélection nationale A' et les matchs de coupe d'Algérie. Il a été également décidé de mettre en place une commission de coordination FAF-LFP afin de veiller à l'élaboration d'une programmation harmonieuse et adéquate des journées de championnat, en fonction des stages de la sélection nationale A' ainsi que les différents tours de la coupe d'Algérie. Les Algériens effectueront en novembre prochain un stage aux Emirats arabes unis, avec au menu deux tests amicaux face à la Syrie et le Koweït, et éventuellement un troisième match contre une sélection africaine A. Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie, et du Mozambique.