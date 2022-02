À vrai dire, les supporters du Chabab de Belouizdad accordent une importance particulière à ce qui se passe au niveau des catégories jeunes de leur club. Preuve en est, l'on ne voit, ces dernières heures, sur les pages consacrées à l'actualité du club sur les réseaux sociaux que des publications concernant l'avenir du DTS de ces catégories, Boualem Charef. Le contrat de ce dernier est arrivé à terme et la direction ne l'a encore pas prolongé.

En sus, aucune réunion dans ce sens n'a eu lieu entre le concerné et ses dirigeants pour évoquer le sujet. Voulant profiter de l'occasion, l'USM Alger place ses pions. Le directeur sportif des Rouge et Noir, Hocine Achiou, profitant de sa bonne relation avec Charef, veut le convaincre d'opter pour son club et prendre les commandes en lieu et place de Sofiane Benkhlifa, qui occupe ce poste depuis le mois de mai dernier, après le départ du Français, Sylvain Matrisciano. Mais il se trouve que Charef est encore indécis, lui qui ne veut pas lâcher le projet entamé avec le CRB depuis 2019 au niveau des jeunes, et commence à donner ses fruits. Des fruits récoltés en l'absence, faut-il le rappeler, du centre de formation, comme promis par les dirigeants. Au mois de novembre dernier, Le président du conseil d'administration du CR Belouizdad, Mohamed Benelhadj, avait visité un terrain situé non loin du futur grand stade de Baraki, dans la perspective du développement sportif du club, notamment en matière de formation.

Mais que nenni, puisque la situation n'a pas bougé d'un iota. «C'est de la poudre aux yeux», dit-on dans les fiefs des supporters du Chabab. Le non-renouvellement du contrat de Charef laisse les spéculations aller bon train, surtout qu'il y a quelques jours de cela, une information circulait faisant état de contacts avec un technicien français pour occuper ce poste.

Des contacts, ajoute-t-on, menés par un ancien dirigeant du club, qui se serait même mêlé du recrutement de l'attaquant algéro-irlandais, Ali-Mehdi Reghba, et la non-arrivée d'un gardien de but pour remplacer Gaya Merbah, parti s'engager avec le Raja Casablanca (Maroc).