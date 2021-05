L'USM Alger a dominé le MC Alger (2-0) dans l'affiche des 8es de finale de la coupe de la Ligue, disputée samedi soir au stade Omar-Hamadi, alors que le WA Tlemcen et le NC Magra ont créé la surprise de ce tour en s'imposant, respectivement, devant l'ES Sétif (2-1) et le CR Belouizdad (4-2 aux tirs aux but). Pour cette 110e confrontation entre les deux clubs algérois, toutes compétitions confondues, l'USMA a pu compter sur sa nouvelle recrue le Ghanéen Kwame Opoku qui a ouvert le score à la 19e minute, avant que Naidji n'aggrave la marque en fin de rencontre (90'+2'), pour assurer la qualification des Rouge et Noir aux quarts de finale. Pour sa part, le WA Tlemcen en difficulté depuis le début de saison, a créé l'exploit de la soirée en allant éliminer le leader de la Ligue 1, l'ES Sétif (2-1) à domicile, grâce aux réalisations de Zermane (33') et Lekehal (74'), alors que Ghecha (5') avait ouvert le score pour l'ESS. De son côté, le NC Magra a renversé le CR Belouizdad, dernier club à avoir remporté l'épreuve en 2000 avant sa suspension, lors de la fatidique séance des tirs au but (4-2). Le match s'était terminé sur le score vierge de 0 à 0. Dans les deux autres matchs des 8es de finale, disputées, samedi soir, la logique a été respectée avec la qualification de la JS Saoura et la JS Kabylie aux dépens, respectivement, de la JSM Skikda (4-0) et du NA Hussein Dey (2-0). La première partie des 1/8 de finale de la coupe de la Ligue, disputée vendredi dernier, avait donné lieu à la qualification du MC Oran, de l'US Biskra et de l'Olympique Médéa, aux dépens respectivement du RC Relizane, du Paradou AC et de l'USM Bel Abbès. Pour rappel, la coupe de la Ligue, réservée exceptionnellement aux clubs de la Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette saison en remplacement de la coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation chargée due au Covid-19.