Le retour du coach Mounir Zeghdoud à l'USM Alger en remplacement du Français Thierry Froger, dont le contrat a été résilié à l'amiable, est très bénéfique pour l'équipe. Celle-ci a enregistré deux victoires consécutives, depuis le retour de son ancien joueur à la barre technique, le 9 mars dernier, lui qui connaît bien la maison. Lorsque Zeghdoud a pris les commandes, l'équipe algéroise se trouvait dans le ventre mou du classement général, à 9 points des deux leaders provisoires, l'ES Sétif et le MC Oran. Cela s'est passé au moment où Froger a été contraint de quitter la barre technique à la suite des dernières défaites concédées, notamment devant l'US Biskra (0-1), l'AS Aïn M'lila (0-1) et, enfin, face au Paradou AC (1-2). Sous la houlette de Zeghdoud, l'USM Alger a enregistré une première large victoire le 13 mars en cours au stade Omar-Hamadi de Bologhine devant l'ASO Chlef (3-0) pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1. Ce succès face à une équipe de l'ASO en perte de vitesse a permis à l'USMA de grimper à la 8e place du classement avec un total de 24 points et un match retard face au MC Alger: un derby très attendu d'ailleurs par les fans des deux clubs algérois. Entre-temps et à la veille de ce derby justement, l'USMA a enregistré une seconde victoire consécutive, samedi dernier, en infligeant un sévère (4-1) à la JSM Skikda, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1 algérienne de football, qui se poursuivait, hier. Les protégés de Zeghdoud ont frappé d'entrée de jeu en prenant l'avantage dès la 8' par l'entremise de l'international burkinabè, Hamed Belem. Mais la réaction des visiteurs ne s'est pas fait attendre puisque, cinq minutes plus tard, Merzougui a réussi à égaliser sur penalty (12'). Par la suite, Belkacemi bénéficie d'un penalty, à son tour qu'il transforma en but en redonnant l'avantage à son équipe. Ironie du sort, ce même Belkacemi est fauché une nouvelle fois dans les 18 mètres par le portier de la JSMS. Et le même joueur réussit alors à inscrire son doublé durant cette rencontre. Et ce n'est pas fini puisque dans le temps additionnel, Benkhelifa a réussi à porter l'estocade à (4-1). À la suite de ce large succès, l'USMA rejoint, provisoirement, la JSK à la 7e place avec un total de 27 points, alors que la JSMS est scotchée à la 19e position avec un total de 8 points. Cette seconde victoire consécutive de l'USMA sous la direction de Zeghdoud a réjoui les fans des Rouge et Noir qui entrevoit déjà le derby contre les voisins du Mouloudia avec l'espoir d'un troisième succès consécutif, qui dissiperait, à coup sûr, tout doute quant au vrai réveil des joueurs. A l'issue de cette victoire, le responsable technique des Rouge et Noir a, tout de même, déclaré: «Je ne suis pas satisfait du rendement des joueurs.» Avant d'expliquer: «Je pense que nous aurions pu mieux faire. Ce sera donc à nous de bien travailler durant la semaine pour être plus performants lors de nos prochaines sorties.» Et justement à ce propos, questionné sur le prochain derby contre le MCA, Zeghdoud répond: «Maintenant que ce match contre la JSMS est terminé, place au MCA et préparons ce rendez-vous comme il se doit car on ambitionne d'enchaîner avec une troisième victoire de rang». Et de conclure: «C'est un grand et important rendez-vous qu'on ne doit absolument pas rater.»