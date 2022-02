L'USM Alger s'est provisoirement emparée de la 2e place au classement général de la Ligue 1, après sa victoire contre le NA Hussein Dey (1-0),dans le derby algérois vendredi, pour le compte de la 18e journée, amputée de 3 matchs et marquée par le nul concédé par Paradou à Chlef (0-0). L'USMA s'est imposée grâce à un pénalty, transformé par son baroudeur Aymen Mahious à la 25' minute de jeu, alors que les nombreuses autres tentatives sont restées vaines. Le bonheur des Rouge et Noir contraste avec la déception du Paradou AC, qui glisse à la 4e place, après s'être contenté d'un nul vierge chez le mal classé ASO Chlef (0-0). Au classement général, le club de Hydra est ex aequo avec la JSS, avec 32 points pour chaque club, sauf que la formation becharoise compte un match en moins. De son côté, et après son semi-échec à domicile, l'ASO Chlef reste dans la 2e partie du tableau, mais avec désormais 7 points d'avance sur le NAHD, le 1er club relégable. Autre bonne affaire réalisée vendredi, celle du MC Oran, qui s'est plus ou moins éloigné de la zone rouge, en battant le CS Constantine (2-1), grâce aux réalisations de Belmokhtar (2'), et Djabout sur penalty à la 10'. Il est cependant utile de souligner que les Sanafir ont évolué en infériorité numérique pendant pratiquement tout le match, après l'exclusion de son milieu de terrain Kamel Belmessaoud dès la 8e minute de jeu. Une situation qui ne les a pas empêchés de donner des sueurs froides aux gars d'El Hamri, surtout après la réduction du score par l'ancien Belouizdadi, Koukpo (52'). L'US Biskra a dominé pour sa part le RC Arba (1-0), grâce à Hicham-Mokhtar (13'), alors que la JS Kabylie a battu l'Olympique de Médéa grâce à Mouaki (7'). Plus bas dans le classement, dans le duel direct pour le maintien entre le NC Magra et le WA Tlemcen, c'est Salah qui a offert la victoire aux locaux, en trouvant le chemin des filets à la 37'. Pour ce qui est des rencontres: RC Relizane - JS Saoura, HB Chelghoum-Laïd - ES Sétif et CR Belouizdad - MC Alger, elles ont été reportées à des dates ultérieures, en raison de la participation de la JSS, de l'ESS et du CRB aux différentes compétitions africaines.