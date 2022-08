Le Paradou AC a ramené une précieuse victoire de son déplacement chez le NC Magra (2-1), samedi, pour le compte de la première journée de Ligue 1, ayant vu l'USM Alger l'emporter petitement face au nouveau promu, le MC El Bayadh (1-0).

Les Pacistes étaient les premiers à trouver le chemin des filets dans ce match, grâce à Bouzida (12'), et l'égalisation de Saïdi à la 78' n'a pas suffi à tempérer leur ardeur, puisqu'ils ont continué à jouer l'attaque à outrance, jusqu'à voir leurs efforts récompensés par un deuxième but, signé Aoued à la 90'+3. De leur côté, les Usmistes s'en sont remis à Merbah pour faire la différence contre le MC El Bayadh, qui pour son premier match parmi l'élite n'a que chèrement vendu sa peau.

Un but unique, inscrit juste avant la fin de la première mi-temps (41'), mais conserve son pesant d'or, car il permet aux Rouge et Noir de se hisser en haut du tableau, en compagnie des cinq autres clubs qui ont gagné au cours de cette première journée.

En effet, le bal de cette journée inaugurale s'était ouverte vendredi, avec le déroulement de quatre rencontres, ayant toutes tourné à l'avantage des clubs recevant, à commencer par le champion sortant, le CR Belouizdad, qui a atomisé l'HB Chelghoum-Laïd (4-1). C'est le buteur-maison, Aribi, qui a montré la voie au Chabab, en s'offrant un doublé aux (6' sp et 42'), avant que Belkheir et Bourdim de corsent l'addition, respectivement aux 71' et 90'. Le CS Constantine et le RC Arba ont également fait parler la poudre au cours de cette première journée, en réussissant l'un comme l'autre à inscrire 3 buts contre leurs adversaires respectifs. En effet, les Sanafir ont dominé le nouveau promu, USM Khenchela, grâce aux réalisations de Dib (25'), Koupkou (61') et Khaldi (70'), alors que le RCA s'en est remis au trio Kessili (45'+2), Tayeb (62') et Toumi (83') pour renverser le MC Oran, qui avait ouvert le score à la 18' par Bouguettaya.

Ce dernier aurait même pu s'offrir un doublé, en changeant peut-être l'issue de cette rencontre, car ayant bénéficié d'un pénalty au début de la seconde période, mais Chouih, le gardien vétéran du RCA était à la parade.

Enfin, la JS Kabylie avait tenu bon pendant pratiquement tout le match, avant de s'éffondrer à la 86', sur un but assassin du Tunisien Djendoubi, qui a offert une courte mais précieuse victoire aux locaux (1-0).

Le bal de cette première journée s'est clôturé tard dans la soirée de samedi, avec le déroulement des deux derniers matchs inscrits à son programme. Il s'agit des chocs US Biskra - ES Sétif (2-2) et JS Saoura - MC Alger (2-0).