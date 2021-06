Les demi-finales de la coupe de la Ligue de football, prévues aujourd'hui et demain, seront âprement disputées entre quatre clubs désireux de s'octroyer un titre lors d'une saison fortement perturbée par la Covid-19, qui a remis aux calendes grecques la traditionnelle coupe d'Algérie, mise en veilleuse pour la 2e année consécutive. C'est la JS Kabylie qui se présente en «grandissime favori» pour la victoire finale, au vu de sa forme actuelle. Elle a hérité du WA Tlemcen, auteur d'un authentique exploit devant le MCO aux tirs au but (0-0, 4-1) à Oran même. Les hommes de Denis Lavagne, en course sur les trois fronts (coupe de la Confédération, championnat d'Algérie et coupe de la Ligue) veulent renouer avec leur glorieux passé qui les a vus collectionner bon nombre de trophées nationaux et continentaux. Les Canaris, qui courent derrière un trophée depuis 2011 (coupe d'Algérie devant l'USM Harrach 1-0), restent sur une amère défaite en finale-2018 de Dame Coupe devant l'USM Bel Abbès (1-2). La formation kabyle, qualifiée en demi-finales aux dépens de l'USB à Biskra (2-0), a émis le voeu de jouer sa rencontre programmée, mercredi, au stade du 5-Juillet (Alger), histoire de bien préparer sa demi-finale de coupe de la Confédération (retour), prévue fin juin, dans la même enceinte olympique. Le WAT, mal en point en championnat (16e - 21 pts), continue de s'illustrer en coupe de la Ligue en se qualifiant chaque fois sur le terrain de son adversaire: d'abord à Sétif en 1/8 de finale devant l'ESS (2-1) puis à Oran en 1/4 devant le MCO. Le club de l'Ouest algérien, sacré de deux coupes d'Algérie face au même MC Oran (1998 et 2002) et battu en finale 2008 par la JSM Béjaïa (1-1, 3-1 aux t.a.b), tente de retrouver son lustre d'antan à travers cette épreuve réservée exclusivement, aux pensionnaires de la Ligue 1 et relancée cette saison pour remplacer la coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation chargée due à la Covid-19. L'autre demi-finale prévue mardi, opposant à Magra le NCM à l'USM Alger, semble a priori plus équilibrée et pourrait donc se jouer sur de petits détails. Le NCM a eu le mérite de sortir deux cadors, à savoir le CR Belouizdad à Alger aux tirs au but et la JS Saoura (2-1) à domicile. Les camarades de Rachid Meghazi, auteur du but de la victoire face à Saoura, rêvent d'une première qualification historique à une finale. Pour y parvenir, ils doivent se méfier d'une formation usmiste habituée aux sacres, aussi bien en championnat qu'en coupe. Les Rouge et Noir, qui ont écarté le MC Alger (2-0) puis l'Olympique Médéa (1-0), visent une finale qu'ils n'ont plus jouée depuis 2013 face à leur traditionnel adversaire et voisin mouloudéen (victoire 1-0). R. C.