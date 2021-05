LL'ES Sétif, leader du championnat de Ligue 1 de football, a été tenue en échec, dimanche, en déplacement face au RC Relizane (2-2), alors que l'USM Alger confirme ses ambitions, en venant à bout au stade Omar-Hamadi, du dauphin la JS Saoura (2-0). Alors qu'elle menait au score grâce à une ouverture du score signée Ghacha (7e, SP), l'ESS a sombré par la suite pour encaisser en deux fois, avant d'égaliser par Ghacha, qui a récidivé en seconde période (63e). L'Entente a terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion du milieu de terrain Amir Karaoui. Il s'agit du troisième match de suite sans victoire pour l'ESS. En dépit de ce résultat, l'Entente compte désormais cinq points d'avance sur son poursuivant direct la JS Saoura, battue en déplacement face à l'USM Alger (2-0), grâce à un doublé de Belkacemi. Le gardien de but usmiste Mohamed Lamine Zemmamouche a été auteur de plusieurs arrêts décisifs, qui ont permis à son équipe de préserver sa série d'invincibilité (7 matchs, Ndlr) depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Mounir Zeghdoud en mars dernier. Le Paradou AC a rejoint la première partie de tableau (8e), en allant s'imposer sur le terrain du CS Constantine (0-1). Dehiri a été auteur de l'unique but de la rencontre, face à une équipe constantinoise qui fait du surplace. En bas du tableau, le NC Magra est en train de se réveiller et amorcer sa mission de sauvetage, en s'imposant difficilement à domicile face à l'AS Aïn M'lila (3-2), grâce notamment à un doublé de Hadj Bougueche, qui atteint la barre de cinq buts depuis le début de la saison. Il s'agit de la troisième victoire de rang pour Magra, toutes compétitions confondues. L'ASO Chlef, sous la houlette du nouvel entraîneur Samir Zaoui, a mis fin à quatre défaites de suite, toutes compétitions confondues, en s'imposant chez son voisin le WA Tlemcen (3-2). Le NA Hussein Dey continue de manger son pain noir, en se faisant tenir en échec à domicile face à l'US Biskra (1-1). La lanterne rouge le CABB Arréridj, est allé tenir en échec l'autre relégable l'USM Bel Abbès (1-1). Un résultat qui n'arrange nullement les affaires des deux formations.

Résultats

RC Relizane 2 - ES Sétif 2

NC Magra 3 - AS Aïn M'lila 2

USM Alger 2 - JS Saoura 0

WA Tlemcen 2 - ASO Chlef 3

CS Constantine 0 - Paradou AC 1

NA Hussein Dey 1 - US Biskra 1

USM Bel Abbès 1 - CABB Arréridj 1

JS Kabylie 0 - MC Oran 1

À programmer

O Médéa - MC Alger

JSM Skikda - CR Belouizdad