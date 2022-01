Trois clubs se sont imposés samedi, en déplacement en l'occurrence, l'ES Sétif, l'USM Alger et le NA Hussein Dey, respectivement à Relizane (1-0), Tlemcen (3-0) et Médéa (2-1), alors que seul le NC Magra est sorti victorieux à domicile, devant le HB Chelghoum-Laïd (2-0), à l'occasion de la 12e du Championnat de Ligue 1 de football, qui a débuté vendredi. La formation sétifienne qui appréhendait, grandement, son long déplacement à l'Ouest algérien, a réussi à ramener les 3 points du match devant le RCR. Un but en or de Farhi en 1ère période a suffi à l'Aigle Noir de remonter sur le podium (3e - 22 pts) à 2 longueurs seulement du leader belouizdadi. Quant au RCR, sa situation se complique davantage en partageant l'avant-dernière place avec le HB C.Laïd (16e- 9 pts). La 2e victoire à l'extérieur est à mettre à l'actif de l'USM Alger qui a laminé les locaux du WAT (3-0). Un but de Mahious et un doublé de Meziane ont propulsé les Rouge et Noir, à la 7e place avec 18 points et un match en moins. Ce succès est plus que mérité pour les Usmistes en dépit de l'absence de 4 titulaires touchés par le Covid-19. Pour le Widad qui occupe seul la dernière place (18e - 6 pts), la sonnette d'alarme est déjà tirée d'où l'urgence de se rebiffer au plus vite. Le Nasria qui restait sur une longue série de résultats négatifs, est allé damer le pion sur le terrain de l'O Médéa (2-1). Les Sang et Or ont mené (2-0), grâce à Banouh et Chouiter, avant de résister au retour en force des locaux qui n'ont pu que sauver l'honneur par Baâli (78e). Si le NAHD améliore sensiblement son classement (11e-13 pts), son adversaire du jour poursuit sa chute libre (12e - 14 pts), après avoir occupé longtemps le podium en début de saison. Enfin, le derby de l'Est est revenu au NC Magra qui l'a emporté devant le HB Chelghoum-Laïd (2-0). Le toujours jeune, Hadj Bouguèche (38 ans), a ouvert le score avant que son coéquipier Bouchouareb ne double la mise. Cette victoire donne une bouffée d'oxygène au NCM (14e -10 pts), tout en enfonçant le nouveau promu désormais avant-dernier (9 pts). Cette 12e journée a débuté vendredi avec des surprises de taille qui ont vu les défaites à domicile du leader, le CR Belouizdad et son ex-dauphin le Paradou AC, respectivement, par la JS Kabylie (1-0) et le RC Arba (1-2), alors que le MC Alger l'a échappé belle devant l'US Biskra (1-1) en égalisant en fin de match par le revenant et défenseur Hachoud. Le CS Constantine, vainqueur de la JS Saoura, reste la seule équipe du groupe de tête à faire le plein de points, qui lui permet de s'installer à la 2e place (23 pts), à une longueur du CRB, et un match en retard. Trois matchs de mise à jour pour le compte de la 6e journée se joueront, mardi prochain, à partir de 18h00, à savoir: JS Kabylie-US Biskra, ASO Chlef-JS Saoura et MC Alger-Paradou AC.