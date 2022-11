L'USM Alger, seul représentant algérien en coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputera, aujourd'hui, au stade du 8-Mai 1945 de Sétif à partir de 18h00, son match contre l'équipe sud-africaine de Cap Town City, et ce, pour le compte du 2e tour préliminaire additionnel de cette compétition continentale. Et pour ce faire, la délégation de l'USMA a rallié lundi dernier la capitale des Hauts-Plateaux, soit à deux jours de son match capital face aux Sud-Africains. Encore faut-il rappeler que lors de la première manche disputée mercredi dernier en Afrique du Sud, les deux équipes se sont neutralisées (0-0). Ce résultat nul a été considéré, pour certains, comme une bonne option pour les Rouge et Noir, en perspective de ce match retour décisif qu'ils estiment dans les cordes de l'équipe algérienne drivée par Boualem Charef. Pour d'autres, ils estiment que c'est un score piège et que les joueurs de l'USM Alger ainsi que leur staff technique, se doivent de ne point sous-estimer cette formation sud-africaine, dans la mesure où elle n'a finalement rien à perdre. Par ailleurs, du côté des fans des Rouge et Noir on parlait ces derniers temps d'une mésentente entre les responsables de l'équipe et le coach principal, Charef. Mais ce dernier a tenu à infirmer cette information en déclarant que «la situation organisationnelle s'est améliorée et l'équipe est dans la bonne direction», avant d'ajouter que «la direction est à cheval sur tout ce qui concerne les déplacements de l'équipe et, sur le plan technique, on travaille en s'améliorant de match en match». Et concernant cette rencontre décisive contre Cap Town City, Boualem Charef reconnaît que «le match ne serait pas facile dans la mesure où le football sud-africain est l'un des meilleurs d'Afrique. Mais, il y a lieu de noter que les joueurs sont gonflés à bloc et sont surtout décidés à réussir la victoire». Charef a laissé les joueurs blessés, Abdelkrim Zouari et Abderaouf Othmani à Alger. Par contre, le défenseur central Mustapha Bouchina, blessé à une cheville, s'est rétabli et pourrait donc participer à la réception des Sud-Africains de Cap Town City. C'est aussi le cas pour son coéquipier Abderrahmane Meziane et Aïmen Mahious. L'équipe usmiste s'est d'ailleurs entraînée, pour la dernière fois, au stade du 8 -Mai 1945, hier matin, alors que son adversaire s'est entraîné à l'heure du match, hier également. Il est utile de rappeler que lors de la rencontre aller, disputée mercredi dernier en Afrique du Sud, les deux équipes se sont neutralisées (0-0). Qualifiée aux dépens des Togolais de l'ASC Kara (aller à Lomé: 2-0, retour à Sétif: 2-1), l'USMA est le seul représentant algérien dans cette compétition, après l'élimination au précédent tour de la JS Saoura face aux Ivoiriens du Sporting Gagnoa (aller à Yamoussoukro: 0-1, retour à Sétif: 0-0). À noter enfin, qu'il ne reste plus aux joueurs qu'à assurer une victoire pour se qualifier à la phase des poules dont c'est l'objectif, minimum tracé par les responsables de l'USM Alger.