L'USM Alger jouera, aujourd'hui, son match aller du deuxième tour préliminaire «Bis» de la coupe de la CAF face à l'équipe de Cape Town City FC en terre sud-africaine, à partir de 17 heures. La délégation de l'USMA a rejoint l'Afrique du Sud lundi à bord d'un vol spécial. Il y a lieu de noter, au passage, que trois joueurs ont été écartés de la délégation par le coach principal des Rouge et Noir, Boualem Charef. Il s'agit de Brahim Benzaza, Khaled Bousseliou et Abdeslam Bouchouareb et ce, pour des raisons techniques dit-on. D'autre part, et toujours en matière d'effectif, il faut bien faire remarquer que le coach Charef a pris avec lui les deux joueurs qui se sont blessés lors du match amical, gagné par l'EN A' face au Mali (4-0), à savoir Saâdi Redouani et Abderrahmane Meziane. Pour ces deux joueurs, le coach principal de l'USMA a déclaré que «pour le moment, je ne sais pas encore de quoi souffrent les deux joueurs exactement. Mais, je souhaite, surtout, que le staff médical puisse les récupérer. Et ce n'est qu'après qu'on verra si on pourrait les titulariser ou non». De plus, deux autres joueurs blessés ont également fait le déplacement avec l'équipe et il s'agit de Smaïl Belkacemi et Mohamed Aït-El Hadj. Les deux joueurs souffrent de blessures à la cuisse. Et là, aussi le coach Charef espère que le staff médical les remettra d'aplomb pour participer à ce match aller face à l'équipe sud-africaine Cape Town City FC. Ainsi, le coach de l'USMA ne veut rien laisser au hasard, car l'objectif de l'équipe dans cette coupe de la CAF est bien précis, selon lui: «On vise à se qualifier à la phase des poules et, dans le même temps, permettre à nos joueurs d'acquérir plus d'expérience.» Pour ce match aller, Charef est très direct en déclarant sans hésiter «qu' on vise la victoire dans ce match aller. Et là, on veut donc au moins marquer un but». Le premier responsable de la barre technique des Rouge et Noir, poursuit en indiquant: «Nous avons axé notre travail sur le plan individuel des joueurs, dans la mesure où on serait amoindri par l'absence de plusieurs éléments.» Et à Boualem Charef d'être plus explicite en déclarant que « ce match n'est, certes pas décisif, mais il est important, car la qualification se jouera au match retour prévu à Sétif. Nous aborderons ce match aller avec la détermination de marquer deux buts qui nous permettront de prendre une sérieuse option pour la qualification au match retour». De son côté, l'entraîneur adjoint des Rouge et Noir, Salem Laoufi, verse dans le même ordre d'idées en annonçant: «Nous tenterons de marquer des buts pour jouer le match retour plus à l'aise. On n'a pas fait de préparation spéciale et on s'est déplacé amoindri par l'absence de plusieurs joueurs, et après le retour des internationaux A', le groupe sera au complet pour l'ultime séance d'entraînement avant d'affronter Cap Town City, aujourd'hui. Ce match important demande beaucoup de concentration, d'autant qu'on n'a pas une idée bien précise sur nos adversaires. Et notre mission est donc d'aborder cette rencontre aller avec un bon état d'esprit et surtout marquer des buts.» Et justement à ce propos, le match retour est prévu mercredi 9 novembre au stade du 8 -Mai 1945 à Sétif. Il sera dirigé par l'arbitre togolais Gnama Akléss, qui sera assisté par ses compatriotes: Komlan Domenyo Adiwotso (1er assistant) et Jonathan Koffi Ahonto (2e assistant). Le quatrième arbitre, également togolais, est Kouassi Attisso Attiogbe. Pour sa part, le Tunisien Bechir Hassani est désigné accesseur des arbitres. Le Soudanais Mamoun Bushara Nasir sera quant à lui, le commissaire de cette rencontre. Enfin à rappeler que le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la phase de poules de la coupe de la Confédération de football.