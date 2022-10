L'USM Annaba s'est emparée du fauteuil de leader du groupe Centre-Est de la Ligue 2 de football amateur après son succès samedi contre l'IB Khemis El Khechna (1-0), en clôture de la deuxième journée, entamée vendredi et marquée par le large succès du MO Constantine contre la JSM Skikda (4-0). Un précieux succès pour les hommes de Kamel Mouassa qui leur permet de prendre seuls la tête du classement avec six points. Cette journée est marquée également par la première victoire de l'AS Aïn Mlila aux dépens du voisin l'US Chaouïa (2-0) dans le derby de la wilaya d'Oum El Bouaghi. Pour sa part, la JS Bordj Menaïel qui a raté l'accession de peu la saison dernière, a été accrochée à domicile devant le nouveau promu, l'AS Khroub (0-0) dans un match disputé à huis clos. Dans un autre match joué sans public, le NRB Teleghma s'est imposé devant l'IRB Ouargla (1-0). Les matchs USM El Harrach - MC El Eulma et CA Batna - E Sour-Ghozlane se sont bouclés par un score de parité (1-1). Pour rappel, le MO Constantine avait surclassé vendredi la JSM Skikda (4-0) dans un match avancé. Les Skikdis sont bon derniers avec un zéro point et aucun but marqué. Dans le groupe Centre-Ouest, toutes les rencontres ont été disputées vendredi. Cette journée été marquée par le deuxième succès de suite des deux nouveaux promus, l'ES Mostaganem et le SC Mecheria, contre respectivement le WA Boufarik (2-0) et GC Mascara (1-0). Le CR Témouchent a dominé le RC Kouba (3-2), alors que la JSM Tiaret s'est offert une précieuse victoire dans son antre face à l'ex- pensionnaire de L1, l'O Médéa (2-0).