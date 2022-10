L'USM Alger s'est qualifiée au 2e tour préliminaire additionnel, à l'issue de sa victoire contre les Togolais de l'ASC Kara (2-1, mi-temps: 1-0), au match retour du 2e tour préliminaire, disputé dimanche soir au stade du 8-Mai 1945 à Sétif. Les deux buts de l'USMA ont été inscrits par Abderrahmane Meziane (36' et 53'), alors que l'unique but de l'ASCK a été réalisé par Ouro Ayéva (58'). Lors du match aller joué à Lomé, l'USMA s'était imposée par (2-0), grâce à deux buts signés par Issaka (20e, c.s.c) et Mahious (48e, s.p). L'USMA sera fixée sur son adversaire au 2e tour préliminaire additionnel (aller: 2 novembre, retour: 9 novembre), aujourd'hui, lors du tirage au sort prévu au siège de la CAF au Caire (Égypte) à partir de 12h00 (algériennes). Le deuxième représentant algérien dans cette compétition africaine, la JS Saoura a été éliminée au 2e tour préliminaire de la CAF, après le nul (0-0) concédé face au Sporting Gagnoa (Côte d'Ivoire), au match retour disputé samedi à Sétif. Lors de la 1ère manche disputée le 8 octobre à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), les coéquipiers de Benamar Mellal se sont inclinés sur le score de 1 à 0.

La veille, l'autre représentant algérien dans cette compétition, la JS Saoura, a été éliminée. Cela après le nul (0-0) concédé face au Sporting Gagnoa (Côte d'Ivoire), au match retour disputé samedi au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. En dépit d'une large domination, le représentant algérien n'a pas réussi à débloquer la situation contre un adversaire qui a joué à dix depuis la 43e minute suite à l'expulsion du défenseur du Sporting, Abissev (43'). Au match aller disputé le 8 octobre à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), les coéquipiers de Benamar Mellal se sont inclinés sur le score de 1 à 0.