«Les sports dans le Bassin méditerranéen à travers les époques», tel a été le thème principal de la rencontre internationale se tenant à l'université Oran 1 Ahmed Ben Bella, et ce, à l'occasion de la tenue de la 19e édition des Jeux méditerranéens cet été dans la capitale de l'ouest du pays, Oran. Cette rencontre, à laquelle on a donné le cachet universitaire, entre dans le cadre de la campagne de promotion de la destination Algérie, très précisément la wilaya d'Oran se préparant activement pour la tenue de cette rencontre sportive d'envergure méditerranéenne, les JM 22. Près de 50 chercheurs et professeurs de diverses universités du pays, de Tunisie, de Libye et d'Égypte participent à cette rencontre de 2 jours, qui se tient en mode présentiel et par visioconférence. Ainsi, l'université est appelée à jouer le rôle de catalyseur des foules en faisant sienne l'étude du mouvement des sports dans la région méditerranéenne. Intervenant au coup d'envoi des travaux, le recteur de l'université d'Oran 1, Mustapha Belhakem, a rappelé que «les peuples du Bassin méditerranéen se sont intéressés à la pratique des sports, des jeux et des activités sportives, depuis l'antiquité, relevant que des monuments ont été édifiés à cet effet et leurs vestiges sont encore visibles à ce jour. Il indique que «les rendez-vous sportifs étaient étroitement associés aux rituels religieux et considérés comme un symbole de courage, de noblesse et de bonne conduite d'un point de vue moral. «Aujourd'hui, les manifestations sportives constituent l'un des forums à travers lesquels les peuples opprimés défendent leurs justes causes.» À son tour, la secrétaire générale du comité d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran, Nawal Benghaffour, a salué «les efforts colossaux de l'université dans l'accompagnement de ce grand événement méditerranéen», rappelant que «l'Algérie accueille pour la 2e fois les Jeux méditerranéens après ceux organisés en 1975». Nawal Benghaffour a fait savoir que plusieurs rencontres ont été tenues avec des acteurs du secteur universitaire, et ce pour faire de cette grande manifestation sportive une réussite. «Nous avons tracé, depuis le début, un programme pratique et riche, en coordination avec l'université algérienne, en vue d'une contribution efficiente des chercheurs dans cette manifestation méditerranéenne», a-t-elle souligné. Intervenant à son tour, le président de la rencontre, le professeur Abdelkader Boubaya, a indiqué que «cette rencontre vise à mettre en exergue la forte relation de l'université avec son environnement et sa contribution à la réussite des 19es Jeux méditerranéens à Oran». Le thème de cette rencontre sera étudié à travers plusieurs axes traitant de «l'histoire du sport à travers les âges», «l'importance du sport dans la vie quotidienne des peuples du Bassin méditerranéen», «le sport dans l'héritage littéraire à travers les âges», «la pratique sportive et son rapport aux croyances religieuses» et «l'importance du sport dans la vie et la santé des militaires». Pour cette rencontre, à laquelle participent également des doctorants de différentes universités du pays, environ 47 interventions ont été programmées. Il s'agit des sujets de pointe liée aux «Jeux méditerranéens: la session d'Alger de 1975 comme modelée, «histoire des JM et le rôle de l'Algérie», «la participation des femmes aux JM», «les pratiques sportives et leur rapport aux croyances religieuses (les JO pour les Grecs comme modèle)». La 19e édition des Jeux méditerranéens se tiendra à Oran du 25 juin au 6 juillet prochains.