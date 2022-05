Oran continue à séduire et les sportifs et les responsables des entités sportives africaines, méditerranéennes, européennes et mondiales. Ne cachant pas sa satisfaction, le président de l'Union africaine de judo, Siteny Thierry Randrianasoloniaiko, n'a pas tari d'éloges sur cette ville des Lions se préparant pour abriter la 19e édition des Jeux méditerranéens du 25 juin au 6 juillet de l'année en cours. Prenant en compte les installations sportives dont vient de se doter la ville, les couleurs la pavoisant et le design qui lui a été donné, le président de l'Union africaine de judo estime que «cette ville est en mesure d'accueillir de grands événements sportifs, tel le Championnat du monde de judo». Dans ce chapitre bien précis, il a indiqué que «le potentiel dont dispose l'Algérie, à travers ce que j'ai eu à constater à Oran, lui permet de prétendre accueillir de grandes manifestations sportives, comme le Championnat du monde de judo», soulignant que «l'UAJ fera tout pour soutenir une éventuelle candidature algérienne pour organiser un tel évènement». 48 heures avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique (seniors), qui aura lieu à partir d'aujourd'hui, qui aura pour théâtre le Centre des conventions «Mohamed-Benahmed» d'Oran et jusqu'au 29 mai en cours, le même responsable a affirmé que «c'est la première fois que l'Algérie abrite le championnat d'Afrique de judo depuis l'an 2000, un état de fait que le patron de l'UAJ a regretté, «surtout qu'il s'agit d'une grande nation de sport et de judo». Il a ajouté: «Je suis persuadé de la réussite du championnat d'Afrique, comme je suis confiant aussi quant à la réussite des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran dans quelques semaines. Je suis vraiment impressionné par la dynamique que connaît cette ville en matière de réalisation des infrastructures sportives, ce qui renseigne du grand intérêt accordé par les pouvoirs publics au sport.» En poste depuis mai 2021, le président de l'UAJ a abordé également ses ambitions dans le cadre du développement du judo africain, annonçant que son «instance, en collaboration avec la Fédération internationale de la discipline (FIJ), retiendra les meilleurs judokas africains pour intégrer le centre de préparation de l'instance internationale, qui va ouvrira ses portes prochainement à Budapest en Hongrie», souhaitant que «tous les sports bénéficient d'une attention particulière de la part des gouvernements africains, après avoir constaté que dans la plupart des pays, toute l'importance est accordée au football».