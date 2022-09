L'Union arabe de football (UAFA) a félicité l'Algérie pour l'organisation «réussie» de la 4e Coupe arabe (U17) qui a pris fin jeudi soir par la victoire de la sélection algérienne de football après avoir battu son homologue marocaine aux tirs au but (4-2) (1-1 réglementaire), au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig (Mascara). Dans un tweet, l'UAFA a félicité l'Algérie et la Fédération algérienne de football (FAF) pour l'organisation réussie de la 4e édition de la Coupe arabe (U17). «La Coupe arabe U17... merci à la FAF pour cette organisation réussie», a twitté l'UAFA. L'Algérie a abrité la Coupe arabe (U17) du 23 août au 8 septembre en cours aux stades de Sig et Mostaganem, avec la participation de 16 sélections arabes réparties sur 4 groupes. Pour rappel, le président de l'UAFA, Raja Allah Selmi, avait félicité l'Algérie et la FAF, à titre personnel, pour les efforts déployés en vue de la réussite de cette 4e édition. «Je tiens à remercier le président de la FAF pour tous les efforts fournis en faveur de cette édition réussie. Merci pour toutes les équipes arabes ayant participé à cette compétition», a-t-il déclaré à la presse. Ce message de l'UAFA intervient quelque temps après le communiqué de la Fédération royale marocaine, suite aux incidents ayant émaillé la finale, et la bagarre qui a éclaté entre des joueurs des deux camps. Et malgré ce retour au calme, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a préféré, dans un communiqué, mettre de l'huile sur le feu, en parlant d'«événements antisportifs» et «agressions barbares». La FRMF a adressé une lettre à l'UAFA, instance qui gère la compétition, «pour prendre des mesures strictes conformément aux lois et règlements régissant le football». L'instance marocaine a exprimé «son profond regret pour l'absence des bases de l'esprit sportif lors de ce match». Seize sélections arabes ont participé à la 4e édition de la Coupe arabe de football des moins de 17 ans (U17) qui a été supervisée par l'UAFA en coordination avec la FAF. La Coupe arabe de la catégorie des moins de 17ans (U17) est la 3e compétition organisée cette année par l'Union arabe de football après la Coupe arabe de foot en salle et la Coupe arabe des U20 qui a eu lieu en Arabie saoudite du 20 juillet au 6 août.

R. S. / M. B.