Les athlètes de l'équipe algérienne de judo retrouveront leur «niveau physique et technique» à partir de juin prochain, à la faveur de leur participation aux prochaines compétitions, a indiqué le 1er vice-président de l'Union africaine de judo (UAJ), l'Algérien Mohamed Meridja, estimant qu'«actuellement, l'on ne peut pas parler de haut niveau». Rencontré en marge de l'Open africain d'Alger (dames et messieurs) organisé ce week-end et dominé par l'Algérie avec 62 médailles dont 12 en or, Meridja a indiqué à l'APS que ce tournoi représentait «le début d'une série de tournois internationaux au programme des judokas algériens qui va leur permettre de retrouver leur forme optimale à partir de juin prochain». Invité à livrer ses impressions sur le niveau technique des judokas algériens et celui des autres sélections participantes, le 1er vice-président de l'UAJ et premier responsable technique de l'instance a jugé que «du point de vue technique, on ne peut pas parler de haut niveau pour le moment. Cependant, le niveau des judokas peut éventuellement s'améliorer progressivement à la faveur du programme de préparation élaboré à cet effet. D'ici à juin prochain, la sélection algérienne ainsi que ses homologues africaines, participeront à une série de regroupements de préparation dans leurs pays respectifs». Début juin, les judokas algériens prendront part à quelques tournois internationaux, ponctués par les championnats d'Afrique à Oran, suivi du Grand Slam de Mongolie qui est le 1er tournoi qualificatif aux JO-2024 de Paris, puis les JM-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet). Meridja a fait rappeler qu'à cause de la pandémie de Covid-19, les athlètes avaient manqué durant deux années, les compétitions et les entraînements. «À présent, ils retrouvent progressivement les tatamis. La semaine prochaine, les judokas algériens prendront part à leur premier tournoi international (non qualificatif aux JO-2024) à Antalya (Turquie), puis à ceux de Géorgie et de Hongrie, soit une participation à un tournoi par mois en moyenne», a-t-il dit. «Les pays participants à l'Open africain d'Alger sont les mêmes qui étaient présents au tournoi international de Tunis (12-13 mars). Ils participeront également aux prochains tournois qualificatifs», a souligné Meridja. Meridja, qui est également membre du bureau exécutif de la Fédération internationale de judo (FIJ), s'est dit optimiste sur la nouvelle génération des judokas algériens dont «certains se sont illustrés lors de l'Open africain. «Je pense que ces jeunes vont persévérer dans leur travail, avec sérieux et abnégation, d'autant plus que la nouvelle équipe dirigeante au niveau de la Fédération algérienne (FAJ) effectue un travail considérable dans ce sens», a-t-il conclu.