Le latéral droit de l'Inter Milan Achraf Hakimi (22 ans, 37 matchs et 7 buts en Série A cette saison) se dirige bel et bien vers le Paris Saint-Germain! D'après les informations du journaliste de The Guardian Fabrizio Romano, le directeur sportif parisien, Leonardo, se trouve désormais en contact direct avec la direction du champion d'Italie pour finaliser les ultimes détails de cette opération. Pour rappel, l'international marocain dispose d'ores et déjà d'un accord contractuel avec le PSG concernant un bail jusqu'en juin 2026. Et désormais, le club de la capitale doit simplement boucler cette affaire avec un deal estimé à70 millions d'euros (bonus compris). Ça sent très bon pour Paris...