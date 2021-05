L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré, vendredi dernier, faire confiance au Comité international olympique, au Japon et à la ville hôte Tokyo, pour faire les bons choix dans la gestion de la pandémie, simultanée à l'accueil des jeux Olympiques, reportés en 2020 à cause du Covid-19. «La question n'est pas de savoir si nous aurons ou non des jeux Olympiques, mais de savoir comment gérer les risques individuels dans ce cadre», a déclaré Michael Ryan, directeur des urgences sanitaires de l'OMS, lors d'une conférence de presse à Genève. L'OMS a voulu se montrer rassurante, en expliquant que certaines mesures relatives à la sécurité des athlètes, des spectateurs et des sites olympiques, ne pouvaient être prises qu'à l'approche des jeux, dont l'ouverture est prévue le 23 juillet. «Certaines de ces décisions ne peuvent être prises que plus près de l'événement, car cela dépendra de la situation épidémiologique à ce moment-là. Ce n'est donc pas du tout un échec de la part des organisateurs de ne pas avoir pris certaines décisions», a déclaré Ryan. Les organisateurs des JO n'ont pas encore décidé du nombre de spectateurs - s'il y en a - qui seront autorisés à assister aux jeux, ceux venant de l'étranger étant déjà interdits d'accès. Le gouvernement japonais a prolongé l'état d'urgence actuel dans plusieurs préfectures, dont celle de Tokyo, au moins jusqu'à la fin du mois de mai, en raison de la situation sanitaire et qui risque de se détériorer à Tokyo, rapporte la presse locale. Selon le ministre chargé de la lutte contre le coronavirus, Nishimura Yasutoshi, «la situation risque de se détériorer à Tokyo, notamment quant à la capacité d'accueil des hôpitaux, au cours des deux prochaines semaines si le taux d'infection ne diminue pas». Les autorités japonaises recommandent à la population de privilégier le travail à domicile et d'éviter les sorties non indispensables. Les grands magasins et les centres commerciaux vont réduire leurs heures d'ouverture, le nombre de spectateurs sera limité à 5 000 sur les événements. Sauf miracle, Tokyo sera donc toujours en état d'urgence à moins de deux mois de l'ouverture des Jeux d'été.