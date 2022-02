Le club de volley-ball olympique El Milia (OMK El Milia) de la wilaya de Jijel qui s'apprête à participer au Championnat arabe des clubs champions de volley-ball qui a débuté, hier, en Tunisie, est déterminé à réaliser «un résultat honorable», a affirmé lundi son président, Lamine Fanit. «La mission de l'équipe, animée par une forte détermination à réaliser un résultat honorable lors de cette compétition arabe, ne sera certainement pas une sinécure», au regard de la situation que connaît le club marqué par le manque de ressources financières, a confié à l'APS le président du club. L'OMK El Milia, qui évolue en division excellence de volley-ball et collectionne plusieurs titres nationaux «souffre énormément sur le plan financier», a affirmé Fanit qui a précisé que le club allait se rendre par route, hier soir, pour entamer la compétition le 18 février, tandis que d'autres clubs en situation financière plus aisés se trouvent déjà en Tunisie et s'y préparent. Il a également souligné que certains joueurs du club qui n'ont pas perçu leurs salaires ont refusé de faire le déplacement. «Sans l'aide timide accordée par deux entreprises activant dans la wilaya et la subvention de la direction de jeunesse et des sports, le club n'aurait pas pu participer à ce Championnat arabe comme ce fut déjà le cas en 2019 et 2020 lors du championnat d'Afrique des clubs et du Championnat arabe des clubs tenus tous les deux en Égypte», a révélé le président du club. Regrettant «l'absence de l'aide et du soutien de l'Assemblée populaire communale d'El Milia alors que le club représente la région d'une manière remarquable», Fanit a assuré qu'en dépit de tout cela, l'OMK El Milia «se donnera à fond pour obtenir des résultats satisfaisants et rivaliser avec les autres clubs arabes de volley-ball». Le capitaine de l'équipe, Azem Massinissa, a assuré que les joueurs «donneront le meilleur d'eux-mêmes pour faire honneur aux couleurs nationales malgré les difficultés financières du club et l'absence de compétition pendant presque deux années».