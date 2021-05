L'Olympique de Médéa s'est qualifié aux quarts de finale de la coupe de la Ligue professionnelle de football, en s'imposant devant l'USM Bel Abbès sur le score de 1 à 0, vendredi au stade de l'imam Ilias de Médéa. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Goumari sur penalty à la 51e minute. Dans les autres 8es de finale, disputés vendredi, le MC Oran et l'US Biskra se sont également qualifiées au prochain tour en s'imposant, respectivement, devant le RC Relizane (1-0) et le Paradou AC au bout de la séance de tirs au but (5-4), (0-0) après le temps réglementaire. Les cinq derniers matchs des 8es de finale sont prévus le 8 mai prochain.