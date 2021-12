Alors qu’il vient de remporter la Coupe arabe avec l’Algérie aux dépens de la Tunisie en finale, ce samedi (2-0 AP), Youcef Belaïli (29 ans) va rapidement devoir se reconcentrer sur son avenir.

Selon Foot mercato, le Fennec aux 31 capes avec l’Algérie a eu des discussions avec Montpellier qui n’ont pour le moment pas abouti à un accord. S’il a bien été proposé à bon nombre de clubs en Ligue 1, dont l’OL, l’OM et le Stade Rennais FC, aucune de ces équipes n’a souhaité donner suite à ces approches.

Les trois cadors de l’élite française n’étaient pas intéressés par le profil de Youcef Belaïli. En revanche, le natif d’Oran figure sur les tablettes d’Al-Jazira Club et d’Al-Ain.

Le clan du principal protagoniste réclame lui, un salaire de 2 millions d’euros net par an.

Sa quête de trouver un club européen majeur s’annonce ardue, à moins de revoir ses prétentions salariales à la baisse.