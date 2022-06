L'O Médéa, bien qu'officiellement relégué en Ligue 2 amateur, a continué à jouer le jeu jusqu'au bout, comme en témoigne son nul (3-3) contre l'HB Chelghoum Laïd, obtenu vendredi, au stade Imam Lyès, en ouverture de la 34e et dernière journée de Ligue 1. L'OM avait ouvert le score dès la 13', par l'intermédiaire de Laïdouni, et malgré une égalisation signée Demane à la 28', le club local n'a pas abdiqué et a trouvé le ressources morales nécessaires pour reprendre l'avantage au score, et dès la 51', par l'intermédiaire de Bouras, avant d'ajouter une troisième réalisation, deux minutes plus tard, grâce à Atallah (3-1). Quoique, même l'HBCL ait fait preuve d'une grande ténacité au cours de cette 34e journée, puisqu'il a réussi à niveler la marque dans les ultimes minutes de la rencontre, en inscrivant deux nouvelles réalisations, respectivement par Harrari (87'), et ce diable de Demane, qui s'est donc offert un doublé, à la 90'+1. Autre club relégué, qui a respecté l'éthique sportive jusqu'au bout, le NA Hussein Dey, qui n'a que chèrement vendu sa peau face à l'US Biskra, contre lequel il s'est difficilement incliné (1-2). En effet, même si les Zibans ont réussi à marquer deux buts d'entrée de jeu, respectivement par Fenniri (4') et Thamer (7'), ils ont été loin d'avoir la tâche facile au cours de cette ultime journée de Ligue 1, car les Sang et Or ont défendu leur honneur jusqu'au bout. Ce qui a d'ailleurs permis à Benseghir de réduire le score à la 48' et de donner des sueurs froides aux Biskris, qui ont terminé le match avec la peur de concéder l'égalisation. Pour sa part, le troisième club officiellement relégué en Ligue 2, le RC Relizane, n'a pas fait le poids contre le NC Magra, chez lequel il s'est lourdement incliné (4-1), dont un joli triplé de Hitala (3' sp, 17' et 28'). Pour leur part, le MC Oran a décroché le nul (0-0) face au MC Alger, confirmant sa longue série d'invincibilité de 14 matchs sans défaite cette saison.