Devenu remplaçant avec Galatasaray, Sofiane Feghouli, en fin de contrat en juin 2022, se trouve à la tournée des chemins.

Ainsi, d’après le média turc Fanatik, suiveur de Galatasaray, l’Olympiakos Le Pirée, pensionnaire de première division grecque s’intéresse à l’international algérien de 31 ans et souhaiterait lui offrir un contrat de 3 ans. Le joueur, auteur de 14 buts avec l’Equipe nationale algérienne en 66 sélections, estimé à 3 millions d’euros par le site Transfermarkt, ne sera pas retenu par Galatasaray avec qui, s’il a malgré tout disputé 22 rencontres, inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives, il a échoué à remporter le moindre titre cette saison.

L’Olympiakos offrirait ainsi au joueur des émoluments aussi élevés qu’en Turquie et, surtout, la possibilité de disputer la Ligue des Champions dès la saison prochaine