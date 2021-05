Finalement, l'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf a donné son accord pour la domiciliation de la demi-finale retour de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) entre la JS Kabylie et les Camerounais de Coton Sport, le samedi 26 juin, au stade du 5-Juillet. C'est ce qui ressort des propos tenus à l'APS par le directeur général de cette structure, Mohamed Bekhti. Celui-ci dira: «Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu la demande de la JSK pour domicilier cette rencontre au stade du 5-Juillet, cela devrait se faire dans les prochaines heures. La direction de la JSK a saisi d'abord la Fédération algérienne (FAF), en attendant de faire de même avec l'OCO. Pour notre part, nous sommes d'accord à accueillir cette demi-finale au stade du 5-Juillet. La JSK est le dernier représentant algérien dans les compétitions africaines, il faut bien la soutenir.» La veille, le directeur sportif de la JSK, Kamel Abdeslam a indiqué que sa direction a formulé une demande dans ce sens: «C'est le souhait du staff technique et des joueurs, qui s'expriment mieux sur gazon naturel.» Et d'ajouter: «Nous allons demander à la CAF de jouer en nocturne (20h00), d'autant qu'on sera au début de l'été. Dans le cas contraire, le coup d'envoi sera donné à 17h00.» Lavagne a estimé que ses joueurs évolueront mieux au stade du 5-Juillet que dans celui de Tizi Ouzou, lui (Lavagne) qui veut mettre tous les moyens à la disposition de son équipe pour décrocher un billet pour la finale de la coupe de la CAF. Avant la seconde manche à domicile, les joueurs de l' entraîneur français Denis Lavagne joueront la première manche dimanche 20 juin au stade de Garoua. Pour rappel, les deux équipes se sont rencontrées en phase de poules. La JSK s'est imposée à deux reprises: 1-0 à Tizi Ouzou, 2-1 à Garoua. L'autre demi-finale opposera les Egyptiens de Pyramids FC aux Marocains du Raja Casablanca. L'autre demi-finale opposera Pyramids FC (Egypte) au Raja Casablanca (Maroc).