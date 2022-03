L'Italie ne participera pas à la Coupe du monde au Qatar. Pour la 2e fois d'affilée, ce qui est une première dans l'histoire, la Squadra Azzurra va rater la grand-messe internationale. Au désastre contre la Suède en 2015 a succédé celui contre la Macédoine du Nord, jeudi à Palerme. Malgré une nette domination durant les 95 minutes qu'aura duré la rencontre, les Transalpins ont trouvé le moyen de se faire surprendre par leurs modestes opposants du jour.

En dépit d'une possession de 60%,de 32 tirs tentés contre 4 seulement pour son adversaire, la Nazionale s'est prise les pieds dans le tapis. Et la défaite est d'autant plus douloureuse qu'elle a été concédée dans les arrêts du jeu. Une frappe de 20m d'Alkesandar Trajkovski à la 91e minute de jeu leur a été fatale. Gianluigi Donnarumma a eu beau se détendre de tout son long il n'a pas pu arrêter le cuir. Un dénouement catastrophique et qui n'est pas sans rappeler celui qu'a vécu la France en 1993 et le but d'Emil Kostandinov. L'Italie passe à la trappe, mais elle ne pourra s'en vouloir qu'à elle-même. Elle avait largement les moyens de passer, mais elle s'est écroulée face à la pression. Devant, elle avait une multitude d'opportunités franches mais la finition lui a fait défaut. Domenico Berard est celui qui a le plus gaspillé. Le joueur de Sassuolo s'est retrouvé quatre fois en position avantageuse, mais sans parvenir à faire la différence (30e, 54e, 58e et 64e).

Il n'a pas été le seul à se louper cependant. Ciro Immobile n'a pas été plus en réussite (30e et 66e), tandis que Marco Verratti a également manqué d'ouvrir le score (39e). Enfin, à la 85e, c'est Pellegrini qui a raté le coche. Au moment où ils pensaient se diriger vers les prolongations, les champions d'Europe en titre ont donc été cueillis à froid par ce coup de poignard macédonien. Cela ressemble à un hold-up, mais les visiteurs n'ont pas volé leur qualification. Ils ont défendu comme des morts de faim et ont tout fait pour garder leur cage inviolée. Leur courage et leur solidarité méritaient d'être récompensés. Les Macédoniens ne sont pas encore qualifiés, car ils vont devoir défier le Portugal mardi prochain. Mais, au moins, ils ont le droit de rêver.

Ce qui n'est pas le cas de Squadra Azzurra. Les Italiens vont connaître une nouvelle traversée du désert et pas sûr qu'une couronne européenne vienne cette fois égayer leur marasme. Les quadruples Champions du monde ont bel et bien touché le fond.