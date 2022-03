Jamais l'Italie n'a manqué deux Coupes du monde consécutives: les champions d'Europe de Roberto Mancini ont deux matchs de barrage à gagner pour éviter un tel fiasco historique et surmonter le traumatisme de la qualification manquée en 2018. «Notre objectif est de gagner le Mondial. Mais pour cela, il faut gagner ces deux matchs», a lancé le toujours très optimiste sélectionneur italien, pour la première fois dos au mur en 4 ans de mandat avant la demi-finale du match de barrage contre la Macédoine du Nord, jeudi (20h45) à Palerme. Pour espérer jouer la qualification, mardi prochain, au Portugal, chez Ronaldo, ou en Turquie, l'Italie quadruple Championne du monde doit d'abord éviter le trop-plein de confiance contre la 67e nation mondiale. Car le refrain des «Nuits magiques» qui a porté Chiellini et les siens sur le toit de l'Europe, l'été dernier, a connu depuis plusieurs fausses notes: la fin de 3 ans d'invincibilité (37 matchs), en Ligue des nations contre l'Espagne, et surtout le billet direct pour le Mondial abandonné à la Suisse, 1ère du groupe. Voilà comment cette Italie reine du nul est contrainte de passer à nouveau par de périlleux matchs de barrage, comme il y a 4 ans, où elle avait échoué lors de sa confrontation en aller-retour contre la Suède (0-1, 0-0). Une «apocalypse» pour tout le pays, privé de Mondial pour la première fois depuis 1958. Mancini ne s'inquiète pas de l'état psychologique de son gardien Donnarumma, ou du physique précaire de ses grognards aux 114 sélections, Chiellini et Bonucci, en phase de reprise et plutôt attendus pour l'éventuelle finale. Le sélectionneur n'à qu'un leitmotiv pour aller au Qatar: «le jeu». Il faudra pour cela que l'Italie retrouve sa légèreté estivale, sans se laisser rattraper par la pression, dans un stade plein (30 000 spectateurs) pour la première fois en Italie depuis le début de la pandémie. En l'absence de Chiesa (saison terminée), il faudra surtout marquer. En comptant sur un Immobile enfin rayonnant sur le maillot azzurro. Sur la fraîcheur et les automatismes du trio offensif de Sassuolo Berardi-Scamacca-Raspadori. Ou encore sur la motivation de l'attaquant de Joao Pedro, appelé pour la première fois avec l'Italie, préféré à Balotelli. Il faudra enfin se méfier de cette Macédoine du Nord toujours capable d'exploit, même sans le «héros national» Goran Pandev, parti en retraite internationale.