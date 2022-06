La fête sera d'autant plus totale que celle-ci réunit tous ses enfants, où qu'ils soient, à l‘intérieur ou à l'extérieur. Si les prémices de la réussite de cette 19e édition des Jeux méditerranéens se sont dessinées un mois avant son coup d'envoi officiel, ces signes sont devenus réalité avant même que les athlètes ne s'alignent sur les pistes des compétitions. Tenant, vaille que vaille, à suivre de près les différentes compétitions inscrites au programme des JM, plusieurs centaines de membres de la diaspora, composées d'Algériens résidant en France, n'ont pas lésiné sur les moyens pour se rendre à Oran en vue d'assister à la cérémonie d'ouverture et suivre de près les différents championnats des disciplines inscrites dans cette compétition, qui est également «Taâna» (la nôtre, ndlr), dira le jeune Mohamed, résident à Strasbourg. Mais force est de constater que ces ressortissants algériens, vivant dans leur majorité en France, sont composés d'étudiants, de chercheurs dans des domaines hautement sensibles comme la technologie de pointe, d'athlètes, d'universitaires et de responsables d'institutions. Ils ont été reçus à l'aéroport par le président du Conseil suprême de la Jeunesse, Mustafa Hidaoui, et le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Souleimane Tayabi. Dans une déclaration qu'il a faite à la presse, Tayabi a fait savoir: «Notre initiative visait à familiariser la communauté algérienne résidant à l'étranger avec les potentialités touristiques et culturelles du pays.» Il a souligné que «l'État algérien oeuvre à associer les membres de notre communauté dans tous les événements que nous organisons pour réunir ses enfants sous le même toit, l'Algérie». Pour sa part, Hidaoui a souligné que «la présence d'une délégation de la communauté algérienne résidant en France à l'ouverture de la 19e édition des JM traduit la forte volonté politique du président de la République de permettre aux enfants de notre communauté nationale à l'étranger d'occuper la place qu'ils méritent dans leur patrie», notant qu'«ils assisteront également aux célébrations commémorant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale».

L'enjeu est de taille. La diaspora ne porte plus cette ancienne appellation, et de surcroît hideuse, d'«émigrés». Bien au contraire, elle est appelée à jouer un rôle axial dans la gestion et le développement économique, industriel et technologique du pays, sans toutefois défoncer les portes étant donné que celles-ci leur sont désormais grandes ouvertes pour investir les domaines de leurs spécialités, en plus de l'investissement.

D'ailleurs, le président de la République a, lors de sa dernière visite à Oran, mis l'accent sur «la mise à plat des embûches bureaucratiques qui entravent l'investissement», en plus de son appel «pour associer tous les acteurs actifs». Fraîchement inaugurée, jeudi dernier, par le président de la République, l'aéroport d'Oran est d'ores et déjà opérationnel.

Il a d'ailleurs accueilli, dans l'après- midi de vendredi, le premier vol venant de Paris, Ce dernier transportait des membres de la communauté algérienne résidant en France.