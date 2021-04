C'est l'imbroglio qui règne en maître des lieux. Le club de la capitale de la Mekkera, l'USM Bel Abbès, vit de sérieux problèmes. Son effectif est amputé de pas moins de cinq joueurs à l'occasion du mercato printanier clôturé au début de la semaine en cours. Il s'agit essentiellement de Lit (ASO Chlef), Haroun (JS Kabylie), Belebna (ES Sétif), Baouche (USM Alger) et Kedacha, ce dernier se retrouvant sans club. Les quatre premiers cités sont constitués de titulaires indiscutables et dont le remplacement est difficile à décider. La mission des Vert et Rouge, menacés de relégation, sera délicate lors de la deuxième partie de la saison. Pour les connaisseurs des rouages, il s'agit d'une véritable saignée frappant du coup le club, d'autant plus qu'aucun recrutement n'a été opéré pour des raisons liées à la gestion financière du club. La situation risque de s'aggraver davantage. Car, cela se passe alors que la direction du club se retrouve dans une situation financière peu reluisante. Le club n'a pas pu pallier le départ de ces éléments, car la formation est interdite de recrutement en raison de ses dettes auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Cet état des faits et ces nouvelles donnes ne sont sans aucun doute pas sans impact direct sur l'évolution du club dans les prochains jours. L'entraîneur Moez Bouakkaz, ayant pris les rênes techniques de l'équipe lors des derniers matchs de la phase aller, se retrouve du coup contraint de recourir à des joueurs de l'équipe de la réserve, aux fins de faire face aux échéances qui attendent sa formation, notamment dans la course au maintien dans la Ligue 1. Le club de la capitale de la Mekerra est secoué par une sérieuse crise financière, celle-ci devient de plus en plus aiguë, en attendant de bénéficier prochainement d'une subvention devant provenir des autorités locales, à même de lui permettre de souffler un peu. C'est ce qu'affirment les services de la direction locale de la jeunesse et des sports expliquant que «cette subvention, émanant de la wilaya et de l'APW de Bel Abbès, a été décidée par le wali dans le cadre de l'accompagnement par les autorités locales de l'équipe évoluant en Ligue 1 de football». La même source ajoute que cette aide permettra au club «de l'aider à dépasser la conjoncture difficile qu'elle traverse». L'équipe de la Mekerra, qui affrontera en déplacement le vainqueur du match O Médéa - ASO Chlef lors des 8es de finale de la coupe de la Ligue de football professionnel, le 30 avril, a terminé à la 17e place (1er potentiel relégable), la phase aller du championnat avec ;15 points, tout en comptant un match en moins. Il est appelé à affronter, ce 25 avril, le club de la capitale des Genêts, la JS Kabylie.