Fin de semaine mouvementée. La citadelle des Hamraoua a été sérieusement ébranlée. La confusion est d'autant plus totale que les événements se sont accélérés à telle enseigne que la direction du club, en particulier Youcef Djebbari, s'est retrouvée quasiment isolée, ne savant plus par où commencer ni quoi faire hormis de jouer l'apaisement. De prime abord, la démission surprenante de Belhadj, dit «Baba», n'a en rien arrangé la situation. Le jour d'après, soit le vendredi, le coach Amrani, remonté pour des raisons jusque-là inexpliquées, a estimé juste de quitter le stage de Mostaganem, laissant derrière lui les joueurs désemparés perdus eux aussi. L'alerte a été donnée. Celle-ci n'a été levée qu'après que Amrani est revenu à la raison pour se mettre, dans l'après-midi, dans son K-way et s'est remis au travail, oubliant l'incident du matin. Des sources proches du club affirment que «Amrani a été contacté par des membres influents du club l'ayant rassuré l'invitant à surseoir à une quelconque décision radicale qu'il devait prendre», sachant que l'entraîneur est réputé pour sa fermeté inflexible et ses positions très souvent irrévocables. Les joueurs sont invités à prendre leur mal en patience, alors que la situation continue à se corser à la faveur du maintien, sur ses positions, de président du club amateur, Chamsedine Bensenoussi, refusant catégoriquement de toucher à la caisse pour débloquer le montant «salutaire» de 3,5 milliards de centimes pour l'accorder à la SSPA du club professionnel. À toute cette mélancolie qui frappe de plein fouet le club fanion de l'Ouest, s'est profilé une lueur d'espoir lorsque le club a officialisé le contrat de 18 mois signé par Adlène Guedioura. Sachant que ce contrat risque de ne pas être accepté, étant donné que les règlements du championnat professionnel stipulent qu'il (le contrat), doit être d'une durée de deux saisons au minimum. L'annonce a été faite pompeusement au grand bonheur des Hamraoua. Cependant, les plus sceptiques n'ont pas trop attendu pour manifester leurs appréhensions en embrasant les réseaux sociaux. Avec quoi allons- nous payer le joueur auquel l'on accorde une mensualité colossale de 400 millions de centimes? rappelant, par- la même, que les caisses sont à sec et que le club se retrouve au raz des pâquerettes. A-t-on mesuré les incidences qui pourraient découler d'un éventuel faux bond à observer par la direction du club? En attendant des réponses, la direction n'en dira pas plus, se contentant de suivre les événements, espérant des jours meilleurs alors que le club est menacé dans ses soubassements. Le spectre de la relégation le poursuit. Mais, l'on compte tout de même sur la baguette magique du coach Amrani et de Guedioura. En attendant d'autres solutions salvatrices, les supporters sont paradoxalement circonspects et optimistes, souhaitant tout perdre sauf leur club de coeur, le Mouloudia. En somme, la situation est encore loin d'être rassurante, elle est toujours tendue.