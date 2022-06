L'adage dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. En football pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit et l'AC Milan ne devrait pas y échapper. Auréolé de son premier scudetto depuis 11 ans, le club lombard enchaîne également en Ligue des Champions après avoir raté sa campagne 2021-2022 (4e du groupe B, derrière Liverpool, l'Atletico de Madrid et Porto). Il s'agira de faire mieux et de poursuivre sur la durée ce redressement.

Et puis, le rachat par le fonds américain RedBird, également propriétaire des New York Yankees (base-ball) mais aussi du Toulouse en football, va également changer la donne. Outre le départ programmé de Franck Kessié et le cas Ibrahimovic à étudier, l'effectif va bouger cet été.

D'ailleurs, une première offre a été refusée. La Roma a dit non pour vendre Nicolo Zaniolo en échange de 25 millions d'euros en plus d'Alexis Saelemaekers. Il faudra faire mieux pour convaincre la Louve, qui écoutera les propositions pour son milieu offensif, mais bien plus élevées. Arrivé en Italie à l'été 2020 pour environ

6 millions d'euros, le Belge de 22 ans a été trop intermittent pour convaincre sa direction de le conserver à tout prix.

Sa cote est bonne sur le marché et l'AC Milan pourrait en tirer une bonne offre. Toutes ces raisons font qu'il a été placé sur la liste des transferts. Le club italien espère en tirer au moins 20 millions d'euros, mais il n'est pas le seul à être dans cette situation d'après la Gazzetta dello Sport.

Ante Rebic est invité au départ. Arrivé pour 6 millions d'euros en provenance de l'Eintracht Francfort dans le cadre de l'échange avec André Silva, le Croate en vaudrait, aujourd'hui, trois fois plus. Sa seconde saison en Série A, bien qu'honorable, aura été bien plus difficile que la première, ponctuée de blessures aussi, et l'arrivée libre de Divock Origi le pousserait vers la sortie.

Pour la direction, et comme avec Saelemaekers, le timing serait parfait pour une vente. Le cas Fodé Ballo-Touré devra également être tranché mais selon le quotidien aux feuilles roses, le latéral gauche, arrivé contre 5 millions d'euros de Monaco, il y a un an, va être mis sur la liste des transferts.

Le remplaçant naturel de Theo Hernandez n'aurait pas assez convaincu, même si, selon Foot Mercato, aucune annonce en ce sens n'a pas été formulée au champion d'Afrique.

Pour les éléments prêtés, comme Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Brahim Diaz (Real Madrid), la réflexion est toujours en cours, eux qui sont encore liés au champion d'Italie pour une saison.

Il n'est pas impossible de les voir partir prématurément, d'autant qu'ils ont beaucoup moins joué sur la fin.

Junior Messias et Alessandro Florenzi, prêtés par Crotone et la Roma, se dirigent quant à eux vers la sortie.