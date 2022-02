Les Canaris retrouveront leurs supporters, demain, au stade du 1er- Novembre à l'occasion de leur rencontre face à l'O Médéa prévue à 17h. Ils seront enfin là pour faire de l'ambiance même si en ce début, ils ne sont qu'en petit nombre. Un petit nombre qui est, selon beaucoup d'amoureux du club, mieux que le vide qui faisait siffler le vent durant les rencontres. Demain, ils seront donc, selon la Fédération algérienne de football quelque 3000 à pouvoir entrer sur les gradins pour donner du tonus aux joueurs qui ont passé deux saisons sans l'ambiance créée par les supporters. La rencontre sera très disputée, car l'adversaire ne vient pas à Tizi Ouzou pour faire de la figuration. Bien au contraire, l'OM vient pour retourner chez lui à Médéa avec les 3 points. Ce qui lui permettrait sans nul doute d'améliorer son classement. Pour leur part, les Canaris qui ont perdu la compétition internationale se concentrent désormais sur la course au titre même si leurs chances ne sont pas très fortes. Mais une place parmi le premier carré est toujours dans le domaine du possible. Ce qui leur permettra de jouer une compétition africaine. Les conditions sont d'autant plus favorables pour un bon parcours dans ce qui reste du championnat. Cette deuxième moitié se déroulera dans de bonnes conditions après la série de bonnes nouvelles qui a été remarquée durant ces derniers jours. La première bonne nouvelle commence d'ailleurs à avoir des conséquences concrètes sur le terrain. En effet, le versement de la prime de participation à la coupe de la Confédération africaine de football a ainsi permis à la direction de régler quelques salaires pour les joueurs qui n'en ont pas perçu depuis plusieurs mois. Les conditions seront également favorables sur le terrain, car le moral ne manquera pas de monter suite à l'arrivée de plusieurs sponsors. Ces derniers, dont Condor, ont promis de l'argent. Ce qui rassure la direction comme les joueurs qui ont désormais un grand espoir de percevoir la totalité de leurs salaires avant la fin de la saison. La JSK peut en effet évoluer durant la deuxième moitié de la saison dans un climat favorable aux bonnes prestations. Par ailleurs, au chapitre des joueurs, il convient de rappeler que le compartiment offensif vient d'être renforcé par Boukhenchouche qui est ainsi attendu pour combler ce vide. Un vide dans l'attaque qui a d'ailleurs causé l'élimination du club en coupe d'Afrique. Un autre joueur qui a signé à savoir Souayad très admiré par les supporters. Aussi, ces conditions favorables seront d'un apport sur les prestations des Canaris. Ce qui causera de grands problèmes à l'OM qui risque d'être surpris demain. En tout état de cause, la rencontre promet du bon spectacle au grand bonheur des supporters qui auront la chance d'être parmi les 3000 autorisés.