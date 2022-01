L'Équipe nationale algérienne de football, championne d'Afrique en titre, affrontera, ce jeudi à Douala, son homologue de la Côte d'Ivoire pour la 23e fois, dont la 9e en phase finale, lors de la 33e édition de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 7 février), pour le compte de la 3e journée du groupe E de la compétition. La nouvelle confrontation algéro-ivoirienne, sera donc la 23e (toutes compétitions confondues) entre les deux grandes nations, avec une égalité quasi parfaite (7 victoires, 8 matchs nuls et 7 défaites) avec un léger avantage pour les Algériens, qui ont inscrit 26 buts et encaissé 24. Cet après-midi à Douala, Algériens et Ivoiriens se retrouveront dans un duel décisif, à l'instar de l'édition-1992 au Sénégal, lorsque les Algériens avaient été sortis de la compétition, suite à leur défaite (0-3). Le bilan des huit confrontations en phases finales, est également identique avec trois victoires et deux nuls pour chaque sélection, mais une différence de buts favorable aux Éléphants (15 contre 11). Il faut remonter au 11 janvier 1968 à Addis-Abeba (Éthiopie) pour voir la première confrontation remportée par les Ivoiriens (3-0) alors que la 8e et dernière rencontre avait eu lieu le 11 juillet 2019 à Suez (Egypte) en quarts de finale de la CAN-2019, remporté aux tirs au but (1-1, 4-3) par le tenant du titre continental.