L'Équipe nationale de football, se trouve depuis jeudi à Doha, au Qatar, dans la perspective de disputer son match amical préparatoire face à son homologue iranienne, demain. Des joueurs convoqués par le sélectionneur national pour les deux matchs contre l'Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0) pour le compte des deux premières journées des qualifications de la coupe d'Afrique prévue en Côte d'Ivoire, en janvier prochain, Belmadi a libéré le trio Raïs M'bolhi, Aïssa Mandi et Islam Slimani, à leur demande. Ces trois joueurs ont vraiment besoin de récupération à la suite des multiplications des matchs qu'ils ont disputés. Ceci d'une part. D'autre part, il est utile de rappeler que le staff technique des Verts, a convoqué pour ce stage de préparation, pas moins de sept nouveaux joueurs pour les voir à l'oeuvre et leur donner l'occasion d'arracher leurs places au sein de la sélection. Il s'agit des sept joueurs suivants: le gardien de but Anthony Mandrea (Angers SCO/France), les défenseurs Akim Zedadka (Clermont Foot 63/France), Yanis Hamache (Boavista FC/Portugal), le milieu de terrain Abdelkahar Kadri (Courtrai KV/Belgique), et les attaquants Billel Brahimi (OGC Nice/France), Billel Omrani (Cluj/Roumanie), ainsi que Riyad Benayad (ES Sétif), ce dernier est le seul joueur évoluant en championnat local. Et il se trouve que justement, le coach des Verts a déjà utilisé trois de ces nouveaux joueurs lors des matchs contre l'Ouganda et la Tanzanie. Ce match contre l'Iran, est donc bien programmé pour voir à l'oeuvre les quatre autres novices chez les Verts. Et il s'agit des joueurs suivants: Omrani, Hamache, Zedadka, et Kadri. Belmadi saisit également cette occasion du match amical contre l'équipe iranienne pour travailler la cohésion du groupe, avec l'arrivée des nouveaux joueurs. Le sélectionneur national montre, ainsi, qu'il gère parfaitement son sujet: la sélection nationale, en ne laissant rien au hasard appliquant si bien «la gestion prévisionnelle». Si, auparavant, le coach national ne convoquait qu'un ou deux joueurs tout au plus, car l'effectif qui composant la sélection était complémentaire et bien soudé. Mais, avec la libération de sept anciens joueurs, remplacés par sep autres nouveaux, le coach veut donc avoir un coup d'avance dans la gestion. Et là, on constate parfaitement que le sélectionneur Belmadi, et de par ses capacités et sa vision, a le plus souvent une idée très précise du «coup d'avance». Et c'est le cas aujourd'hui avec le «renouvellement» de l'effectif des Verts. Enfin, à noter qu'après ce match amical de dimanche prochain, contre l'Iran, rendez-vous pris en septembre pour la sélection algérienne, avec au menu des hommes de Belmadi la double confrontation face au Niger entre les 19 et 27 septembre prochain, dans le cadre de la 3e et 4e journées des qualifications. En cas d'un carton plein lors des deux prochaines journées, les Algériens valideront leur billet pour la phase finale en Côte d'Ivoire.