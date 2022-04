Le sélectionneur national des U17, Arezki Remmane, revient sur la 1ère expérience internationale de son team, qui a pris part du 12 au 23 mars au Tournoi UNAF d'Alger. Ce tournoi a vu la participation de toutes les sélections nord-africaines, ce qui a généré une bonne base de travail en permettant à l'EN de se frotter à des homologues rodés à cette compétition. «Nous avons présenté un contenu acceptable pour un groupe qui a joué à peine sa première compétition internationale, cela nous a permis d'acquérir de la confiance et de gagner en cohésion», analysera Remmane. Celui-ci a présenté son programme de préparation des mois d'avril et mai à la DTN, qui l'a adopté. Les U17 se préparent à très court terme à disputer la Coupe arabe du 23 août au 8 septembre 2022. Mais l'objectif qui focalise toute l'attention des jeunes algériens reste la CAN qu'accueillera l'Algérie entre le 8 et le 30 avril 2023. Pour sa part, la sélection nationale U18 a profité de la date FIFA du mois de mars pour effectuer 2 stages, l'un à Alger du 16 au 21 mars, et le second en Espagne du 22 au 30 mars. Le sélectionneur Mourad Slatni, a utilisé 23 joueurs, dont 9 évoluant à l'étranger. En terre ibérique où une rencontre amicale s'était jouée, l'EN U18 a pris le meilleur face aux U18 du Villeréal (2-1) après qu'ils eurent raté un premier match amical face aux U18 de Valence pour cause d'arrivée tardive en Espagne. Dans l'immédiat, l'EN prépare sa participation aux Jeux méditerranéens d'Oran-2022 programmés du 25 juin au 5 juillet. Invitées par la FFRIM en Mauritanie pour disputer 2 rencontres amicales chacune, les sélections nationales U20 et U23 sont revenues avec beaucoup de satisfaction de leur déplacement à Nouakchott. Ce tournoi a permis à la sélection nationale U20 de renforcer ses certitudes et de chercher la cohésion lors des prochains rendez-vous, notamment après les résultats obtenus. Les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacette ont négocié de fort belle manière leur 2e match amical face aux U20 des Mourabitoune en les dominant de la tête et des épaules (2-0) (du 29 mars), prenant ainsi une belle revanche sur la première rencontre qui s'était soldée par un partage des points (1-1), quatre jours auparavant. Lacette a, par ailleurs, planifié un stage du 14 au 17 mai prochains pour des U20 appelés à défendre les couleurs nationales lors du tournoi UNAF de la même catégorie du 15 au 20 octobre. Les U23 emmenés par leur nouveau sélectionneur, Noureddine Ould Ali, ont donné à voir au coach leurs forces et faiblesses dans la perspective de travailler à consolider les unes et à effacer les secondes lors des prochains regroupements. Les Olympiques ont échoué dans leur première confrontation du 24 mars en tournoi international de Nouakchott en s'inclinant face aux espoirs mauritaniens (0-1). Une défaite qui ne reflète en rien la physionomie du match qui fut dominé dans sa totalité par les Verts qui ne feront pas mieux qu'un match nul (0-0) lors de la seconde rencontre malgré un arbitrage contestable. Les U23 prendront part au tournoi UNAF U23 du 1er au 12 juin 2022 en Égypte et aux Jeux islamiques du 9 au 18 août 2022 en Turquie.